 

Вид на кладбище и скрытые собственники: Как выбрать хорошую квартиру без подвохов

24.05.2023, 5:20, Разное
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Многие при поиске и покупке квартиры сразу обращаются к риелторам,чтобы обезопасить себя от юридических ошибок и облегчить всю сделку. Однако некоторые решают покупать квартиру самостоятельно без сопровождения специалиста. Если вы все же решили искать и покупать квартиру самостоятельно, вот несколько полезных советов.

Для начала нужно определиться, с какой целью вы покупаете жилье. От этого будет зависеть многое, в том числе расположение квартиры. Директор по маркетингу крупного федерального девелопера Виктория Салюк не советует покупать комнаты, так как сейчас есть отличная альтернатива – студии. В них удобнее жить, сдавать их в аренду, да и продать проще.

Не стоит покупать жилье в аварийных домах и домах под снос, а также жилье с несколькими собственниками или выделенными долями. Апартаменты тоже часто покупать рискованно, так как на бумаге это оказывается или размежеванная на несколькочастей квартира или апартаменты с неузаконенными санузлами. Кроме того, на деле это может оказаться коммерческим помещением.

Есть и не подходящие по расположению квартиры. Например, это квартиры с видом на кладбище. Такие квартиры часто продаются по сниженной цене.

Также при покупке квартиры надо учитывать срок их окупаемости. К примеру, многие московские новостройки окупаются целых 20 лет, а то и больше, даже если вы будете постоянно сдавать их в аренду.

При покупке квартиры на этапе котлована следует учесть локацию, будущую инфраструктуру, этаж и многие другие факторы. Все это влияет на ликвидность объекта, сообщает АиФ.

Если выбрать объект недвижимости правильно и с учетом всех параметров, на нем можно будет заработать 15-25%. Лучшим вариантом в таком случае является однушка с видом на двор и развитой инфраструктурой в районе.

Ранее эксперты назвали самые раскупаемые жилые комплексы в Челябинске. Это дома микрорайоне Парковый, в Советском и Центральном районах города, пишет URA.RU.


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