 

В 19 ЖК столицы есть жилье дороже 1 млрд

24.05.2023, 4:04, Разное
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В 19 новостройках Москвы продаются лоты стоимостью более 1 млрд рублей. Это максимальный объем предложения в открытой реализации за всю историю наблюдения. Для сравнения, два-три года назад в продаже было от двух до шести проектов.

Столичные застройщики не случайно нарастили активность в дорогом сегменте. На рынке появились богатые покупатели, у которых из-за санкций больше нет возможности покупать престижное жилье за границей.

Всего в продаже находится около полусотни таких квартир и апартаментов. В трех новостройках стоимость лотов превышает 3 млрд рублей, в пяти комплексах – 2 млрд рублей.

Большая часть проектов – 19 – находится внутри Садового кольца: в районе “Золотой мили” и в пресненском районе. За пределами центра лоты дороже миллиарда рублей представлены лишь в Раменках.

Самые дорогие столичные квартиры представлены в проекте Le Dome от группы “ЛСР” в Хамовниках. Восьмиэтажный особняк возводится в уникальной локации – рядом с храмом Христа Спасителя. Максимальные цены достигают 6,89 млрд рублей за лот 811 кв. м. Данная сумма сопоставима или даже превышает годовой доход всех жителей Тамбова или Пскова.


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