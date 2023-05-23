Внук Микояна: мой дед придумал McDonald’s

Внук советского государственного и партийного деятеля Анастаса Микояина опубликовал в «Комсомольской правде» документы из архива своей семьи.

Оказалось, что ещё в 1937 году в Советском Союзе был разработан проект создания сети ресторанов быстрого питания для рабочих и крестьян.

По словам Стаса Намина, именно его дед придумал, как накормить всю страну дешёвой, вкусной и быстрой в приготовлении едой. Но началась Вторая мировая и проект отложили до лучших времён. После войны было не до того и в итоге концепцию Микояна реализовали американцы в виде McDonald’s.

Согласно опубликованным материалам, к 1943 году предполагалось создать в СССР сеть из 20 тысяч ресторанов быстрого питания. В них советские граждане могли бы приобрести пирожки, пельмени, «Микояновские котлеты» и другие продукты, приготовление которых требовало не более 10 минут. Стоимость каждого блюда не должна была превышать 2 копейки.

Историки подтверждают, что «концепция Микояна» скорее всего была похищена американской разведкой и впоследствии реализована бод брендом McDonald’s.

– Сами они ничего придумать не могут, могут только украсть. Я лично видел в архиве докладную записку от советского резидента в Вашингтоне о том, что ЦРУ выкрало документы с концепцией Микояна и передало их американским предпринимателям, – рассказал один из опрошенных экспертов.

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