Серьги до плеч – яркий микротренд лета: его особенности и самые модные изделия

Важную роль при создании любого образа играют серьги. В настоящее время в тренде сережки удлиненные. Серьги, свисающие до плеч, легко и непринужденно дополнят ваш наряд. Предлагаем вам несколько вариантов украшений, которые вы можете включить в свой стиль.

Серьги-люстры

Если к маленькому черному платью вы наденете роскошные серьги-люстры, то ваш обычный дневной образ превратится в изысканный вечерний. С супермодными серьгами с драгоценными камнями по-новому заиграет любой базовый наряд. С такими украшениями приобретут особый шарм и совершенно иначе будут смотреться и ваш повседневный комбинезон, и обычная белая футболка, и джинсы.

Особенно оригинально смотрятся серьги ниже плеч.

Яркие обручи

Сейчас снова в моде серьги-обручи. Этот стиль всегда был популярным. Хоть он и довольно простой, но при этом его вовсе нельзя назвать скучным. Любой ваш образ будет намного интереснее, если вы добавите к нему пару больших обручей, которые тут же привлекут к вам внимание. Вы можете украшать свой наряд как тонкими изящными обручами, так и более массивными. С массивными серьгами лучше сочетается одежда более легкая.

Цветные серьги

Если вы хотите своими аксессуарами произвести настоящий фурор, выберите удлиненные цветные серьги, сделанные из необычных материалов (например, из кожи или лент), которые позволят поиграть текстурой и цветом, создать контраст с вашей одеждой. Удлиненные сережки подобного типа особенно хорошо подходят к высоким прическам и коротким стрижкам.

Монохромные подвески

Особым искусством является создание идеального монохромного стиля. Последним шрихом, который завершит ваш шедевр, будут удлиненные серьги. Если свой однотонный наряд вы дополните того же оттенка длинными подвесками, то тем самым воедино свяжете созданный образ. К тому же монохромное сочетание удлиненных подвесок, одежды и аксессуаров всегда остается в тренде.

Серьги из бисера

С удлиненными серьгами из бисера, выполненные в стиле бохо, вы сможете выгодно выделиться среди приверженцев классического стиля в украшениях. Вы сможете подчеркнуть свой образ миниатюрными водопадом из мелких бисерных прядей или же подвесками, выполненными из крупных бусин. Как вариант, добавьте к своему креативному стилю подвески из таких материалов, как перья или макраме.

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Серьги кружевные

Для создания удлиненных сережек используется также кружево. Подобные украшения особенно изящны, идеально подходят к теплой погоде и к легкому ненавязчивому макияжу. С удлиненными кружевными серьгами вы можете прийти даже на официальные мероприятия. Они выгодно подчеркнут ваш элегантный образ.

Серьги с бахромой

В крупных серьгах с бахромой идеально сочетаются винтаж и современность. Любому наряду такие украшения придадут интиргующую нотку. Особенно хорошо удлиненные подвески с бахромой будут смотреться с платьем или футболкой в стиле ретро. Очень интересно длинные серьги с кисточками сочетаются и с более строгими нарядами. Например, попробуйте надеть их под деловой костюм или под облегающее платье.