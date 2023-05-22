Один из самых изящных и женственных – V-образный вырез: какими ожерельями и колье можно его дополнить

V-образный вырез появился в женской моде в конце 19 века и с тех пор никогда ее не покидал. Стили и тренды менялись, вырез становился то глубже, то вновь приближался к границам шеи, а иногда даже перемещался с груди на спину, но он всегда оставался символом женственности, прекрасно подчеркивая и дополняя любую фигуру. А еще он хорошо сочетается с самыми разными шейными украшениями. Вот несколько беспроигрышных примеров, соответствующих моде 2023 года.

Массивная цепь

Если бы мы могли выбрать одно украшение, которое олицетворяло бы первую половину 2020 годов, это наверняка была бы утрированно массивная цепь. Никогда прежде в женской моде не было подобных украшений, но кто-то заметил, что огромные звенья, играя на контрасте, делают шею внешне более тонкой, длинной и изящной.

Этим летом цепи будут на пике моды – если до 2023 года их осмеливались носить только модели и очень экстравагантные модницы, то теперь подобные украшения доступны всем желающим.

Такая цепь лучше всего сочетается именно с V-образным вырезом, потому что он тоже делает шею визуально длиннее. Если шея женщины обычной длины, воротник, подступающий прям под шею, визуально укоротит ее, поэтому V-вырез будет лучшим вариантом.

Важное условие – цепь должна быть короткой и округло обрамлять шею. Еще стоит помнить, что такая цепь сама по себе привлечет все взгляды, поэтому нужно делать ее центром вашего наряда. Вся остальная одежда пусть станет фоном для украшения – максимум элегантной строгости и, в идеале, гармония в черном или в другой нейтральной гамме.

Длинное ожерелье

Если ваш V-вырез не слишком глубокий, хорошей идеей будет дополнить его длинным ожерельем. Главное, чтобы оно было заметно длиннее, чем сам вырез, иначе вы испортите эффект и от украшения, и от воротника. Правильно сформировав баланс, вы сможете визуально утончить и удлинить свою фигуру, особенно если ваш наряд выдержан в одном цвете, и украшение хорошо выделяется на его фоне.

Жемчуг в несколько слоев

Когда-то давно жемчуг считался единственным допустимым украшением для молодых девушек из богатых семей, потому что им было еще слишком рано надевать бриллианты. В середине прошлого столетия жемчуг стал классическим скромным украшением для женщин среднего возраста, а в начале 21 века его наличие на шее молодой дамы считалось дурным тоном. А потому что его чаще всего выбирали женщины в возрасте 60+. В последние пять лет ситуация кардинально изменилась, и жемчужные бусы стали обязательным украшением для стилей рок и гранж, молодежь массово потянулась к морским бусинам, и теперь они переживают свой ренессанс.

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Попробуйте так же сыграть на контрасте, выбрав более дерзкий и смелый образ. Платье-комбинация с глубоким V-вырезом станет прекрасной основой для того, чтобы украсить шею двумя-тремя, а может даже и пятью рядами жемчужных бус. Кстати, не забывайте, что существует еще и черный жемчуг, который может смотреться еще более смело, дерзко и по-рокерски.

Необычная подвеска крупного размера

Когда дело доходит до ожерелий, подвески часто недооценивают, особенно крупные, смелые и необычные. Но на самом деле пустое пространство на груди, образующееся при надевании V-выреза, как нельзя лучше подходит для демонстрации какой-то интересной вещицы большого размера. С другим вырезом такая подвеска может смотреться слишком неуклюже, а на закрытой одежде без декольте так и вовсе просто потеряться.

Главное, выбирайте среднюю глубину выреза, а так же цепь покороче, чтобы у подвески было расположение на вашей коже, которое можно назвать золотой серединой.

Ожерелье с несколькими подвесками

Если вам не хочется выбирать только одну подвеску, попробуйте надеть все сразу – к счастью, V-образный вырез позволяет и такую роскошь. Это может быть ожерелье с шармами, каждый из которых отражает вашу индивидуальность, или же несколько подвесок с разными камнями или одинаковыми, но разных оттенков.

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Или же вы можете самостоятельно нанизать на цепь совершенно разные по стилю и характеру подвески так, как вам этого хочется. Пусть цепочка будет достаточно короткой, чтобы округло обрамлять шею и контрастировать с V-вырезом. Иначе большое количество подвесок может сбиться в одну кучу, не дав нужного стилистического эффекта.

Тонкая цепочка с маленькой изящной подвеской

Минималистическое ожерелье и V-образный вырез – это настоящая классика сдержанного и очень элегантного образа. Выбирайте цепь средней длины и сосредоточьтесь на выборе хоть и маленького, но интересного кулона, отражающего вашу индивидуальность. Глубина выреза при таком украшении может быть любой, но лучше, чтобы она не пересекалась с длиной украшения.

Колье с цветком

Чокеры – один из лучших типов ожерелья для сочетания с V-образным вырезом. Для интересного и неожиданного образа выберите колье-чокер с крупным цветком. Само ожерелье должно быть тонким, чтобы цветок выделялся, а шея казалась тонкой. Но если вам хочется надеть широкую ленту с таким же большим цветком – не бойтесь! При правильно сочетании цветов и текстур вы можете получить незабываемый дерзкий образ.

Чтобы создать романтическую атмосферу, сочетайте оттенок цветка с гаммой всего вашего наряда. Кстати, если вы занимаетесь рукоделием, такое ожерелье легко сделать самостоятельно: все, что вам нужно, красивая ткань, лента или пряжа, готовый или сделанный своими руками цветок из ткани, и обычная булавка, которая поможет заменить застежку. Расположите ее под цветком, чтобы она не бросалась в глаза, а колье выглядело цельным и завершенным.

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Несколько тонких ожерелий одновременно

Вы можете надеть все свои любимые ожерелья одновременно, если у вас и широкий, и глубокий V-образный вырез, и вам не хочется оставлять это пространство на груди пустующим и голым. Главное условие – все цепочки должны быть разной длины, образуя непрерывный “водопад” украшений. Хорошо, если все ожерелья будут еще и с разным стилем плетения цепи.

Подвески разного размера и стиля на каждой цепочке также будут прекрасно смотреться. А еще вы можете не переживать и сочетать золотые и серебряные цепи, если вам этого хочется – носить серебро и золото вместе уже давно не считается дурным тоном.

Огромное колье на всю шею

Ожерелье может стать изюминкой всего вашего образа, а лучший вырез, который действительно выделит этот эффектный элемент, конечно же, V-образный. Выбирайте колье из бусин, страз или плетения, которое закрывает всю вашу шею. Если вырез будет достаточно глубоким, то вы можете даже дополнить такое колье огромными подвесками или искусственными драгоценными камнями. Главное, чтобы ткань была однотонной, а весь образ элегантным и приглушенным, чтобы ваше колье не утяжеляло образ и не перегружало его.

Шелковая лента

Если вы все еще желаете подчеркнуть свою шею изящно и элегантно, но не хотите использовать ювелирные украшения, просто наденьте шелковую ленту. Это может быть изящная широкая бархотка с застежкой, тканевый чокер, или даже просто кусочек шелковой или атласной ленты, или кусочек шарфа, завязанный бантом со стороны спины.

Для использования такого аксессуара лучше всего, чтобы вырез был достаточно глубоким, а образ очень элегантным. Вы даже можете добавить к ленте подвеску, если они вам нравятся, а цепи категорически нет. Для этого выбирайте не очень крупные кулоны, которые позволят ленте не провисать под их тяжестью. Или же они могут быть крупными, если будут сделаны из какого-то легкого материала.