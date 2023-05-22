Стразы официально вернулись в макияж: как их носить, чтобы выглядеть стильно, а не нелепо

Мировые знаменитости стали все чаще появляться на публике с макияжем с украшением в виде страз. Звездный визажист Джо Бейкер подтверждает, что то модный новый тренд, который популяризировали артисты. Но сегодня подобный мейк-ап вполне доступен и простым людям.

Советы от визажиста

По мнению Джо Бейкера, вам не нужно быть знаменитостью или дожидаться какого-то светского раута для презентации лука с использованием страз. Такой макияж может стать как частью торжественного образа, так и повседневного.

В мейк-апе со стразами вы даже можете отправиться на пикник: это не будет моветоном или безвкусицей. Только убедитесь в том, что подобный макияж помогает сам в самовыражении.

Примечательно, что вы можете вообще не использовать косметики, а только прикрепить стразы — и отправляться на то или иное мероприятие.

Все, что вам понадобится для создания гламурного мейк-апа, — это непосредственно стразы и пинцет.

Джо Бейкер рекомендует отдавать предпочтение стразам на клеящейся основе, чтобы не пришлось дополнительно приобретать клей и потом с ним возиться.

Креативные идеи

Как размещать стразы, решайте на свое усмотрение. Например, вы можете приклеить их вокруг глаз в хаотичном порядке. Используйте стразы разных размеров, чтобы создать эффектный мейк-ап. Прозрачные стразы особенно хорошо смотрятся с ярким тенями для век.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Можно поступить иначе и использовать стразы как альтернативу подводке. С помощью страз сделайте стрелки на нижнем или на верхнем веке, или сразу и там, и там. Вы можете использовать не прозрачные и не белые, а стразы другого цвета. Например, золотистые. Такой вариант особенно подходит шатенкам.

Еще одно решение для любительниц минимализма — это приклеить по одной стразе на каждое нижнее веко.

Таким образом лук получится не столь экстравагантным, как если вы будете использовать стразы в большом количестве.