 

Роман Протасевич не признал решение о своём помиловании, поскольку «его вынес незаконный президент»

22.05.2023, 16:53, Разное
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Оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич не будет выходить на свободу по помилованию, поскольку его даровал незаконный президент Александр Лукашенко.

Протасевич заявил, что выйдет на свободу только если его помилует Светлана Тихановская.

22 мая Лукашенко подписал указ о помиловании Протасевича, освободив его от отбытия 8 лет строгого режима по обвинению в государственной измене. Узнав об этом, журналист пришёл в ярость. Как сообщает анонимный источник, присутствовавший при оглашении его помилования, он разорвал соответствующий документ в клочья и растоптал его.

Протасевич заявил, что ни о чём не жалеет и не примет свободу из рук тирана, и обратился с просьбой о помиловании к международно-избранному президенту Беларуси Светлане Тихановской.

– Я умру в темнице, но не приму милости из рук узурпатора, – заявил Протасевич. – Есть лишь один лидер моей страны, признанный во всём мире, и это Светлана Тихановская. Я выйду на свободу только в том случае, если она помилует меня за мою трусость и предательство, а до тех пор намерен коротать свои дни в ШИЗО. Меня не пугает ни неволя, ни пытки, но я не позволю надругаться над международным правом, выписывая филькины грамоты о помиловании от имени незаконного тирана и диктатора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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