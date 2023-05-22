Zа Vойну: По данным прокремлевского War Tears ВСУ якобы потеряли под Артемовском 55 000 убитыми. Россия, вероятно, ноль
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По данным War Tears ВСУ потеряли под Артемовском 55 000 убитыми
По данным проекта War Tears в ходе сражения за Артемовск зафиксировано участие в боевых действиях 221 части и подразделения противника. Полный список отмеченных подразделений и методику сбора информации можно посмотреть тут https://t.me/wartearsorg/251 и тут https://wartears.org/posts/2023-05-20-battle-for-bakhmut/
Безвозвратные потери ВСУ в районе Артемовска с 22 февраля 2022-го года составляют 55 000 убитыми. О подсчет тут https://t.me/wartearsorg/253
Это примерно 1/5 всех потерь ВСУ с 22 февраля. По данным War Tears, на 18 мая ВСУ потеряли 264 432 убитыми.
О текущей ситуации.
Относительно фронта и кто кого "охватывает".
1. На текущий момент, на вечер 21 мая 2023 года, выбитая из Артемовска Артемовская группировка ВСУ занимает своеобразный выступ, на флангах которого находятся российские войска в районе Клещеевки-Курдюмовки и в районе Берховки-Ягодного и т.д.
2. Попытки ВСУ наступать с 10 мая на северо-западе и юго-западе от Артемовска, должны были не только срезать вклинивания российских войск, но и привести к стабилизации и выравниванию фронта под Артемовском. Противник смог оттеснить наши войска от Богдановки и Красного, заняв несколько посадок и позиций, а также пытался продвинуться у Сакко и Ванцетти, но серьезного успеха там не имел.
3. По факту наступления ВСУ, с 10 мая по 21 мая, ценой больших потерь, ВСУ продвинулись на флангах, но не смогли принципиально изменить ситуацию с сохраняющимся охватом основных сил к западу от Артемовска, а также не смогли захватить ни одного населенного пункта, даже захудалого Сакко и Ванцетти.
4. Чтобы всерьез говорить об охвате Артемовска, противник должен с юга взять Клещеевку, Андреевку, Зеленополье, Курдюмовку, чтобы потом продвигаться на Отрадовку – вот это и называется охват Артемовска с юга.
Чтобы охватить Артемовск с севера, противник должен как минимум взять Сакко и Ванцетти, Дубово-Васильевку, Берховку, Ягодное, Красную Гору – вот это и можно называть – охват Артемовска с севера. На текущий момент, противник этого оказался не в состоянии осуществить.
5. Поэтому, на 21 мая, противник не только потерял Артемовск, но и на фоне рассказов про охват Артемовска, сам сидит в полуохвате к западу от города.
Подробно изучить карту можно здесь https://карта-сво.рф/ (с рельефом)
Авторы карты https://t.me/z_arhiv
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Общая ситуация.
1. К 21 мая территория города Артемовск полностью освобождена. Юридическое переименование города в соответствии с указом Пушилина об откате всех украинских переименований к состоянию на май 2014 г. вступило в силу. С 20 мая мы имеем российский город Артемовск — де-юре и де-факто.
В самом городе продолжается зачистка западных окраин.
Предстоит серьезный процесс разминирования, который активизируется после того, как ВСУ отгонят от западных окраин города, т.к. сейчас противник продолжает обстреливать из артиллерии и минометов наши позиции в городе.
Предстоит много грязной работы, связанной с уборкой трупов, в т.ч. из-под развалин многоэтажек. Их там будет много.
2. Боевые действия на Артемовском направлении не прекращаются. Отступившие из Артемовска части ВСУ пытаются удержаться в районе н.п. Хромово и Красное.
Хромово пока напрямую не штурмуют, а накрывают артиллерией. Положение противника там сложное, и по мере закрепления наших войск на западных окраинах города, ситуация для остатков сил ВСУ в Хромово еще более ухудшится. С Красным сложнее — там у противника достаточно серьезным укрепрайон, который усилен за счет тех сил, которые смогли отступить из Артемовска.
Отход у Клещеевки снял полуохват с Красного, что несколько осложнит последующие операции ВС РФ по освобождению Красного.
3. Дороги к Артемовску через Часов Яр и Хромово утеряли свое прежнее значение. Почти все мосты на них разрушены. Сегодня ВС РФ уничтожили мост у Красного. На дорогах и полях к западу от Артемовска до сих пор стоят десятки остовов уничтоженной колесной и гусеничной техники ВСУ. Скопления сил противника в Константиновке, Часов Яре и Краматорске продолжают подвергаться ракетно-бомбовым ударам. Можно ожидать, что вскоре артиллерийское воздействие в направление Часов Яра и Константиновки будет нарастать.
4. Информация об отходе противника из Богдановки, Ступок, Орехово-Васильевки и т.д. на линию Рай-Александровка — Часов Яр не верна. В лучшем случае, речь могла идти о проходе через эти населенные пункты остатков сил противника из Артемовска, которые отводились на отдых и пополнение. Данные населенные пункты противник намеревается оборонять. Пока же он не оставил надежд добиться чего-то большего в своих контратаках к северо-западу и юго-запад от Артемовска.
Возможно, еще будут предприняты попытки захватить Сакко и Ванцетти, Курдюмовку, Клещеевку, чтобы хоть как-то обосновать большие затраты на "контрнаступление" под Артемовском, которое пока не привело даже к взятию одного захудалого села на фоне потери одного из ключевых городов Донбасса.
5. Оперативные резервы противник до конца еще не израсходовал, но стратегические резервы, которые предназначались для наступлений на Сватовском и Запорожском направлениях, здесь в дело не вводились, и мы их еще увидим в ближайшие месяцы. Тем не менее, Артемовская группировка ВСУ (изначально до 80 000 штыков) понесла огромные потери и не смогла удержать город, который не должен был быть взят.
6. В конце месяца в Артемовске пройдет ротация — ВС РФ сменят ЧВК «Вагнер», которая отходит в тыл на отдых и пополнение после успешной операции по освобождению Артемовска. Уверен, что если аппаратные конфликты между Пригожиным и руководством министерства обороны не помешают, мы вновь увидим «Вагнер» на одном из ключевых участков СВО, где будет требоваться его опыт и мастерство.
PS. Пригожин к ночи сообщил, что с конца мая до конца июня ЧВК Вагнер на отдыхе и на фронте не появятся. Будут отдыхать и принимать пополнение после 14 месяцев беспрерывных боев.
Командиры ЧВК "Вагнер" бравшие Артемовск. Все Герои России и кавалеры различных государственных и ЧВКшных наград.
"Ратибор"
"Зомби"
"Механ"
"Салем"
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Источник: Colonel Cassad
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