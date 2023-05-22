Zа Vойну: По данным прокремлевского War Tears ВСУ якобы потеряли под Артемовском 55 000 убитыми. Россия, вероятно, ноль

По данным War Tears ВСУ потеряли под Артемовском 55 000 убитыми

По данным проекта War Tears в ходе сражения за Артемовск зафиксировано участие в боевых действиях 221 части и подразделения противника. Полный список отмеченных подразделений и методику сбора информации можно посмотреть тут https://t.me/wartearsorg/251 и тут https://wartears.org/posts/2023-05-20-battle-for-bakhmut/

Безвозвратные потери ВСУ в районе Артемовска с 22 февраля 2022-го года составляют 55 000 убитыми. О подсчет тут https://t.me/wartearsorg/253

Это примерно 1/5 всех потерь ВСУ с 22 февраля. По данным War Tears, на 18 мая ВСУ потеряли 264 432 убитыми.

О текущей ситуации.

Относительно фронта и кто кого "охватывает".

1. На текущий момент, на вечер 21 мая 2023 года, выбитая из Артемовска Артемовская группировка ВСУ занимает своеобразный выступ, на флангах которого находятся российские войска в районе Клещеевки-Курдюмовки и в районе Берховки-Ягодного и т.д.

2. Попытки ВСУ наступать с 10 мая на северо-западе и юго-западе от Артемовска, должны были не только срезать вклинивания российских войск, но и привести к стабилизации и выравниванию фронта под Артемовском. Противник смог оттеснить наши войска от Богдановки и Красного, заняв несколько посадок и позиций, а также пытался продвинуться у Сакко и Ванцетти, но серьезного успеха там не имел.

3. По факту наступления ВСУ, с 10 мая по 21 мая, ценой больших потерь, ВСУ продвинулись на флангах, но не смогли принципиально изменить ситуацию с сохраняющимся охватом основных сил к западу от Артемовска, а также не смогли захватить ни одного населенного пункта, даже захудалого Сакко и Ванцетти.

4. Чтобы всерьез говорить об охвате Артемовска, противник должен с юга взять Клещеевку, Андреевку, Зеленополье, Курдюмовку, чтобы потом продвигаться на Отрадовку – вот это и называется охват Артемовска с юга.

Чтобы охватить Артемовск с севера, противник должен как минимум взять Сакко и Ванцетти, Дубово-Васильевку, Берховку, Ягодное, Красную Гору – вот это и можно называть – охват Артемовска с севера. На текущий момент, противник этого оказался не в состоянии осуществить.

5. Поэтому, на 21 мая, противник не только потерял Артемовск, но и на фоне рассказов про охват Артемовска, сам сидит в полуохвате к западу от города.

Подробно изучить карту можно здесь https://карта-сво.рф/ (с рельефом)

Авторы карты https://t.me/z_arhiv

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Общая ситуация.

1. К 21 мая территория города Артемовск полностью освобождена. Юридическое переименование города в соответствии с указом Пушилина об откате всех украинских переименований к состоянию на май 2014 г. вступило в силу. С 20 мая мы имеем российский город Артемовск — де-юре и де-факто.

В самом городе продолжается зачистка западных окраин.

Предстоит серьезный процесс разминирования, который активизируется после того, как ВСУ отгонят от западных окраин города, т.к. сейчас противник продолжает обстреливать из артиллерии и минометов наши позиции в городе.

Предстоит много грязной работы, связанной с уборкой трупов, в т.ч. из-под развалин многоэтажек. Их там будет много.

2. Боевые действия на Артемовском направлении не прекращаются. Отступившие из Артемовска части ВСУ пытаются удержаться в районе н.п. Хромово и Красное.

Хромово пока напрямую не штурмуют, а накрывают артиллерией. Положение противника там сложное, и по мере закрепления наших войск на западных окраинах города, ситуация для остатков сил ВСУ в Хромово еще более ухудшится. С Красным сложнее — там у противника достаточно серьезным укрепрайон, который усилен за счет тех сил, которые смогли отступить из Артемовска.

Отход у Клещеевки снял полуохват с Красного, что несколько осложнит последующие операции ВС РФ по освобождению Красного.

3. Дороги к Артемовску через Часов Яр и Хромово утеряли свое прежнее значение. Почти все мосты на них разрушены. Сегодня ВС РФ уничтожили мост у Красного. На дорогах и полях к западу от Артемовска до сих пор стоят десятки остовов уничтоженной колесной и гусеничной техники ВСУ. Скопления сил противника в Константиновке, Часов Яре и Краматорске продолжают подвергаться ракетно-бомбовым ударам. Можно ожидать, что вскоре артиллерийское воздействие в направление Часов Яра и Константиновки будет нарастать.

4. Информация об отходе противника из Богдановки, Ступок, Орехово-Васильевки и т.д. на линию Рай-Александровка — Часов Яр не верна. В лучшем случае, речь могла идти о проходе через эти населенные пункты остатков сил противника из Артемовска, которые отводились на отдых и пополнение. Данные населенные пункты противник намеревается оборонять. Пока же он не оставил надежд добиться чего-то большего в своих контратаках к северо-западу и юго-запад от Артемовска.

Возможно, еще будут предприняты попытки захватить Сакко и Ванцетти, Курдюмовку, Клещеевку, чтобы хоть как-то обосновать большие затраты на "контрнаступление" под Артемовском, которое пока не привело даже к взятию одного захудалого села на фоне потери одного из ключевых городов Донбасса.

5. Оперативные резервы противник до конца еще не израсходовал, но стратегические резервы, которые предназначались для наступлений на Сватовском и Запорожском направлениях, здесь в дело не вводились, и мы их еще увидим в ближайшие месяцы. Тем не менее, Артемовская группировка ВСУ (изначально до 80 000 штыков) понесла огромные потери и не смогла удержать город, который не должен был быть взят.

6. В конце месяца в Артемовске пройдет ротация — ВС РФ сменят ЧВК «Вагнер», которая отходит в тыл на отдых и пополнение после успешной операции по освобождению Артемовска. Уверен, что если аппаратные конфликты между Пригожиным и руководством министерства обороны не помешают, мы вновь увидим «Вагнер» на одном из ключевых участков СВО, где будет требоваться его опыт и мастерство.

PS. Пригожин к ночи сообщил, что с конца мая до конца июня ЧВК Вагнер на отдыхе и на фронте не появятся. Будут отдыхать и принимать пополнение после 14 месяцев беспрерывных боев.

Командиры ЧВК "Вагнер" бравшие Артемовск. Все Герои России и кавалеры различных государственных и ЧВКшных наград.



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