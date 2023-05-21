Листья карри, черный чай и кокосовое масло: как избавиться от седины

Как правило, седина вызывает ассоциации со зрелым возрастом и мудростью, приобретенной в процессе жизненного опыта. Однако седые волосы могут появляться и у молодых людей. Как показывают исследования, это связано с факторами, имеющими различную природу. Вот какие рекомендации дают эксперты по минимизации распространения седины.

Генетический фактор

Если у ваших папы и мамы присутствует ранняя седина, то вероятность того, что вы в этом плане сильно на них похожи, довольно велика. Это предположение подтверждается исследованием, опубликованным в Nature Communications, показавшим, что генетический фактор здесь срабатывает на 30%.

Недостаток витаминов

На раннее поседение может повлиять недостаток ряда витаминов с минералами. Это витамины группы В и витамин D. А из минералов может наблюдаться дефицит таких веществ как цинк, кальций, медь.

В научном журнале Development описывается исследование, изучавшее взаимосвязь между сединой и недостатком в организме тех или иных витаминов и минералов. В результате было выяснено, что недостаток веществ, указанных выше, отрицательно влияет на пигментацию волос. Ученые предположили, что если употреблять витаминные добавки, то цвет можно вернуть.

Некоторые медицинские состояния

Медики выяснили, что на повышение вероятности поседения в молодом возрасте могут повлиять некоторые из аутоиммунных заболеваний. А журнал “Эндокринология и метаболизм” написал о том, что проблемы с пигментацией могут вызывать отклонения в работе щитовидной железы.

Жизненные стрессоры

Ученые из Нью-Йоркского университета пришли к выводу, что психологическое перенапряжение может вызывать стресс клеток, которые отвечают за окрашивание волос. В журнале eLife рассказано об исследовании, установившем взаимосвязь между здоровьем психики и ранней утратой пигментации волос.

Курение

Медики не устают напоминать о том большом вреде, который курение наносит здоровью людей. При этом было обнаружено, что оно заметно влияет на и раннее поседение. Как показало исследование у курильщиков вероятность его появления до 30 лет в сравнении с теми, кто не курит, больше в 2,5 раза. Об этом сказано в “Итальянском журнале дерматологии”.

Солнечный свет

Еще один фактор, влияющий на поседение в молодом возрасте, – это воздействие на волосы лучей ультрафиолетового спектра. Оно приводит к тому, что уменьшается выработка меланина и теряется цвет волос.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Окрашивание и уход за волосами

Парадоксально, но средства, предназначенные для ухода за волосами, могут влиять на них отрицательным образом, вызывая раннюю седину. Это происходит из-за содержания в них вредных химических соединений, уменьшающих содержание меланина. В частности, к ним относится перекись водорода.

К поседению также ведет и ситуация, в которой чрезмерно используются средства, обесцвечивающие волосы до нанесения красителя. Пагубное воздействие оказывают и тепло, исходящее от утюжков и фенов.

Конечно, возвращение волосам их натурального цвета – это процесс нелегкий. Но все же существуют приемы, помогающие замедлению поседения и увеличивающие количество пигмента в волосах. Вот некоторые из них.

Лечение авитаминоза

Избавиться от него поможет употребление ряда полезных продуктов. Речь идет о мясе, яйцах, морепродуктах, в которых присутствует витамин В12. А также о лососе, сыре, молоке, где содержится витамина D. Чтобы восполнить дефицит в организме меди, ешьте чечевицу, спаржу, говяжью печень, темный шоколад, миндаль.

Отказ от курения

Если причиной раннего поседения является эта вредная привычка, нужно поскорее от нее избавиться. Так вы принесете пользу не только своим волосам, но и физическому здоровью в целом.

Употребление богатых антиоксидантами продуктов

В первую очередь следует сказать о свежих овощах и фруктах, о жирной рыбе, растительном масле, зеленом чае. Они снижают процессы окисления в организме и тем самым противостоят раннему поседению.

Далее – о некоторых натуральных веществах помогающих увеличению пигментации волос и замедлению процесса поседения.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Розмарин

В банку объемом в четверть литра насыпают сушеный розмарин на 1/3 и заливают оливковым маслом доверху. Емкость ставят в такое место, в которое попадают солнечные лучи, на 1-1,5 месяца и периодически встряхивают через несколько дней. Затем используют как масло для волос.

Листья карри

Их используют, чтобы замедлить появление седины в молодом возрасте. Для этого нужно взять 1/4 стакана листьев карри и смешать с 1/2 стакана йогурта. Смесь надо нанести и на кожу головы, и на волосы и подержать в течение получаса, после чего смыть. Процедуру следует повторять два-три раза в неделю.

Кокосовое масло

Им нужно смазывать кожу головы перед сном, заматывать голову и так ложиться спать. Смывается масло только утром. Так нужно делать один раз в два дня.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Черный чай

Среди прочих его плюсов то, что он улучшает цвет волос. Залейте пять пакетиков стаканом кипятка, дайте остыть и нанесите после мытья на влажные волосы.

Окрашивание волос

Волосы можно покрасить натуральными веществами. Если вы хотите добиться светлого оттенка, воспользуйтесь:

лимонной цедрой; чаем из цветков ромашки; шафраном.

Если хотите быть рыжими, применяйте сок:

морковки; свеклы.

Для каштановых волос подойдут:

корица; кофе.

А черный цвет получится, если взять:

шалфей; черный чай; черный грецкий орех.

Среди наиболее известных натуральных средств, окрашивающих волосы, находится хна. Она даст яркий рыжий цвет. А если использовать ее вместе с другими ингредиентами, то может получиться разнообразная палитра – от золотистого до черного.

Минус натуральных красителей – в меньшей интенсивности окрашивания. Но затратив больше времени, вы сможете избежать негативного воздействия химических веществ.