Мавзолей Ленина передадут РПЦ

Министр культуры России Ольга Любимова подписала указ о передаче с 1 января 2024 года мавзолея им. Ленина в ведение Русской православной церкви.

Решение было принято на основании заключения межведомственной комиссии, которая признала усыпальницу религиозным памятником федерального значения.

– Мавзолей давно перестал быть музеем, сегодня он является скорее местом поклонения создателю СССР. Учитывая, что Ленин был крещён по православному обряду, уместно передать усыпальницу именно РПЦ, – рассказала на пресс-конференции заместитель министра культуры Наталья Преподобная.

Как подчёркивают в Минкульте, посещение мавзолея останется для граждан России бесплатным минимум до 2026 года. По информации «Комсомольской правды», РПЦ будет ежегодно получать из федерального бюджета по 20 миллионов рублей ежегодно на содержание памятника.

– За мумией, или в контексте последних решений, мощами, нужен постоянный уход. Суммы там весьма солидные, поэтому государство будет помогать церкви как деньгами, так и специалистами, – сообщил источник газеты в Минфине.

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