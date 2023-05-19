Жажда эксперимента и завышенные ожидания: ошибки, которых следует избегать при окрашивании волос дома

Наверняка некоторые из вас предпочитают окрашивать волосы самостоятельно в домашних условиях. Обладать такими навыками полезно и похвально, поскольку вы экономите время и деньги, заботитесь о своем комфорте, учитесь принимать во внимание особенности своих волос и пр. Однако надо быть очень аккуратным в своем желании, поскольку многие люди совершают ошибки, исправить которые становится крайне проблематично. О самых распространенных пойдет речь в данной статье.

Предъявляют завышенные ожидания

Некоторые начинающие колористы уверены в том, что у них все получится с первого раза, поэтому они поначалу смело берутся за работу. А затем разочаровываются. Стоит понимать, что окрашивание — это работа, которую надо выполнять качественно. А для того нужны знания и навыки, поэтому первое время надо быть предельно внимательным, собрать всю необходимую информацию (почитать или посмотреть видео в интернете), а уж потом приступать к делу.

Красят поврежденные волосы

Поврежденные волосы — это секущиеся кончики, чрезмерная сухость и ломкость, тусклость и отсутствие блеска. Такие волосы нуждаются в восстановлении и красить их категорически не рекомендуется. Любая краска становится для них агрессивной, воздействие на волосы может быть катастрофическим, вплоть до выпадения. К тому же в этом случае нельзя получить ожидаемый цвет, поскольку формула должна работать на всех волосах, а они уже стали неравномерными по своей структуре. В результате корни могут быть темнее, а кончики светлее, не будет блеска, волосы станут тоньше и пр. Не принимайтесь за окрашивание, прежде чем не обрежете поврежденные кончики и не обеспечите локоны необходимым питанием. Сначала волосы надо вылечить и восстановить, потом красить.

Моют голову перед окрашиванием

Не стоит начинать окрашивание непосредственно после мытья, поскольку смывается защитный слой, волосы подвергаются агрессивному воздействию краски. Стоит подождать минимум сутки для того, чтобы на поверхности волосинок появились масла, они становятся защитными не только для волос, но и для кожи головы. Если проигнорировать данный совет, окрашивание станет триггером для разрушения кутикулы, восстановить которую будет крайне проблематично.

Используют сильные окислители

Для обесцвечивания или окрашивания в светлые цвета часто используются сильные окислители. Качественные краски продаются с готовым набором ингредиентов, и надо тщательно выбирать наиболее щадящие. Дешевые варианты предлагаются в некомплекте, надо докупать окислитель, и очень важно, чтобы он не был слишком агрессивным. Постарайтесь отдать предпочтение крем-краске, выбирайте проверенные фирмы-производители и качественные товары. Не старайтесь добиться сногсшибательного эффекта, поскольку это чревато изменением структуры волос и появлением множественных проблем.

Окрашивают волосы неравномерно

Окрашивание в домашних условиях может быть осложнено обработкой затылочной зоны, поскольку до нее сложно добраться самостоятельно. Если у вас пока нет навыков, попросите кого-то вам помочь, поскольку в противном случае окрашивание будет неравномерным, красота будет под вопросом. Надо разделить волосы на небольшие зоны и начинать окрашивание с корней, поскольку это зона отрастания волос. Для достижения нужного эффекта надо больше времени, поэтому сначала покрывают краской корни, затем распределяют состав по всей длине волос.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Не следуют инструкциям

Некоторые домашние колористы считают себя большими профессионалами и уверены в том, что все краски работают по одному принципу. На самом деле отчасти так оно и есть, однако не на все сто процентов. Каждый производитель предлагает воспользоваться своими инструкциями, поскольку от этого зависит качество окрашивания (были произведены тестирования и выбран оптимальный вариант). Кроме того, можно случайно что-то пропустить. Не дочитать, не понять и прочее, что также отразится на эффекте. Даже при повторном окрашивании не пожалейте времени и пробегитесь глазами по инструкции. Убедитесь, что вы все делаете правильно, после чего приступайте к работе.

Окрашивают не только волосы, но и кожу, а также одежду

Не стоит считать себя профессионалом, который сможет сделать все максимально аккуратно. Даже в салоне мастера не позволяют себе рисковать и используют специальные пеньюары и другие вещи во избежание попадания краски на кожу и одежду. Последуйте их примеру, поскольку это удобно и безопасно. Во-первых, вы гарантированно не повредите кожу, во-вторых, ваши вещи останутся целыми, в-третьих, вам будет удобно работать, поскольку движения не будут ограничены. Это даст вам возможность спокойно выполнять работу, не думая о негативных последствиях.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Не фиксируют время

Нельзя игнорировать инструкции и не фиксировать время воздействия краски. Слово «приблизительно» стоит исключить из вашего профессионального лексикона, так же как и эксперименты со временем. То есть нельзя держать ее дольше ради более явного эффекта, нельзя смывать раньше, чтобы не повредить структуру волос. В первом случае эффекта все равно не будет (он уже предусмотрен производителями, и улучшить ничего невозможно), а вот негативные последствия возможны. Во втором вы не получите того цвета, на который рассчитываете, а страх повредить волосы не должен присутствовать, если вы придерживаетесь инструкции.

Не делают укладку после окрашивания

Не стоит пренебрегать возможностью оценить свою работу. После окрашивания используйте щадящее просушивание (не пользуйтесь горячим феном, отдайте предпочтение воздуху комнатной температуре или позвольте волосам высохнуть самим по себе). После обязательно расчешите волосы и посмотрите, что у вас получилось. Не исключено, что надо будет сделать какие-то выводы и в следующий раз принять некоторые аспекты во внимание. Или порадоваться тому, что у вас все получилось так, как вы хотели.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Моют голову на следующий день

Даже если вы привыкли мыть голову каждый день, постарайтесь воздержаться от этой процедуры. Мытье волос рекомендуется через 2-3 дня после окрашивания, в противном случае у кутикулы не будет достаточно времени, чтобы закрыться, а краске закрепиться на прядях. К тому же у вас есть прекрасная возможность несколько изменить график мытья и отказаться от ежедневной процедуры. Наверняка в этом нет необходимости, волосы слегка подсушиваются во время окрашивания и могут дольше оставаться менее жирными. Кроме того, частое мытье провоцирует вымывание краски, и эффект продержится недолго (придется повторять окрашивание, а слишком частая процедура может спровоцировать повреждение волос).

Слишком много экспериментируют

Категорически не рекомендуется часто менять цвет волос, тем более менять кардинально от светлого к темному и наоборот. Волосы подвергаются слишком агрессивному воздействию краски, а это для них очень вредно. Такие эксперименты могут быстро закончиться безжизненными прядями. Помните об умеренности и о том, что быть креативной можно без ущерба для красоты и здоровья волос.

Не оказывают должного ухода

Не стоит думать, что достаточно просто покрасить волосы и красота будет обеспечена. За ними надо правильно ухаживать, чтобы не повредить структуру и сохранить красоту цвета. Нужно выбирать специальные шампуни, бальзамы и кондиционеры, не использовать слишком горячих приборов и обязательно использовать головные уборы для защиты от солнца.