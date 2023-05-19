Яркий блонд и не только: модные омолаживающие оттенки волос для дам старше 50

Если вы являетесь представительницей прекрасного пола возрастом старше пятидесяти лет, для вас есть приятная новость. В тренде этого сезона много омолаживающих оттенков, которые могут подчеркнуть красоту ваших волос и прически в целом. Среди представленных ниже идей наверняка вы сможете выбрать для себя лучшую.

Яркий блонд (на главном фото)

Светлые оттенки однозначно являются омолаживающими. Не является исключением и яркий блонд, которого боятся некоторые дамы в возрасте. Примите во внимание только то, что корни при этом должны быть темнее, а в остальном вам боятся нечего. Прическа получится просто восхитительной.

Оттенок шампанского

Вашим волосам не помешает легкий оттенок шампанского. Такой цвет выглядит благородно, он умеренно яркий, поэтому смотрится максимально привлекательно. Выберите любую прическу, которая вам импонирует, и не забудьте оставить корни волос в более темном цвете для визуального увеличения объема.

Медный балаяж

Это очень яркий и привлекательный оттенок, который идеально смотрится на волосах любой структуры. Отдайте предпочтение стрижке пикси или остановите свой выбор на более длинных локонах. С таким шикарным оттенком любая прическа будет смотреться превосходно.

Седина со светлыми бликами

Седина сегодня в тренде, но, если она показалась вам скучной, дополните ее светлыми бликами. Мелирование поможет волосам выглядеть более объемными, блестящими и шелковистыми. Прическа однозначно будет освежающей и омолаживающей, поскольку данный оттенок гармонично сочетается с любым тоном кожи.

Коричневый бэбилайт

Очень нежный и эффектный способ окрашивания, который, во-первых, идет большинству людей, во-вторых, обладает омолаживающим эффектом. Если у вас коричневые волосы, выберите этот вариант, чтобы выглядеть моложе.

Карамельный балаяж

Бронзовые блики — это мягкие приглушенные тона, которые добавляют теплоты и эффектности основному цвету. Такое окрашивание будет также отлично смотреться на любой прическе, не являются исключением и длинные распущенные волосы. Вы можете их завить в мягкие пляжные волны.

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Бежево-русый

Очень стильный тип окрашивания, который идеально смотрится на седых волосах. Вы можете оставить несколько пепельных прядей, которые будут отлично сочетаться с темными корнями и золотистыми кончиками.

Бордовый оттенок

Оттенок баклажана по-прежнему в тренде, и он очень подходит женщинам среднего и старшего возраста. Прическа выглядит нарядной и ухоженной, она отлично стилизуется под любой образ и подходит для любого выхода.

Пепельно-русый

Это сочетание оригинально тем, что оно является максимально естественным. Производится впечатление не просто седых волос, а выгоревших на солнце прядей, что является несомненным плюсом в формировании образа.

“Соль и перец”

Также очень стильное и оригинальное сочетание, которое долгое время является одним из самых популярных видов окрашивания. Такой вариант не только красив, но и удобен, поскольку не требует частой коррекции и смотрится максимально естественно с седыми волосами.