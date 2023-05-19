Скандалы: Судоверфь раздора

Грозит ли Петропавловской судоремонтной верфи рейдерский захват в интересах китайских рыболовов?

Камчатское предприятие «Комкон» выкупило часть спорных земельных участков, на которых располагаются производственные мощности Петропавловкой судоремонтной верфи (ПСРВ) ещё в 2018 году. При этом компания использовала кредитные средства. Затем с кредиторами она рассчиталась недвижимостью предприятия. Но с 2020 года сделки пытается оспорить бывший акционер АО «Комкон» Николай Куйбида. Он считает, что ПСРВ намерены обанкротить и продать за гроши новым владельцам.

Однако часть из спорных объектов по поручениям Президента РФ Владимира Путина должна быть изъята в пользу государства для строительства на этих землях объектов газовой структуры Камчатского края.

Приглянулась китайским рыболовам

Легендарное в прошлом предприятие последние 25 лет пребывало в депрессии и в 2014 году было признано банкротом. Тут-то и появился камчатский рыбопромышленник Николай Куйбида. В 2018 году он шокировал всех тем, что на аукционе обошёл китайских дельцов и купил «умирающую» судоверфь за 470 миллионов рублей. Бизнесмены из Поднебесной собирались забрать стратегически важный для края и всего Дальнего Востока актив буквально за копейки – за 300 миллионов рублей и вели закулисную подготовку к торгам. Куйбида сыграл грамотно – в последний момент он дал цену в полтора раза выше, чем и сорвал конкурентам все планы. Общие инвестиции Куйбиды в ПСРВ в дальнейшем достигли 1 миллиарда рублей.

Власти края были довольны победой российского предпринимателя, так как имели большие планы на использование верфи в будущем. Дальнему Востоку как воздух была необходима судоремонтная база на Камчатке. Ведь в акватории Берингова и Охотского морей рядом с полуостровом ведут промысел более 600 судов. Флоту гораздо ближе и экономически выгоднее проходить комплексное обслуживание в Петропавловске-Камчатском, чем идти на ремонт в Южно-Корейский Пусан или в Китай.

Кроме того, вновь возникли перспективы строительства малотоннажного рыболовного флота «у себя», а не противоположном краю страны в Калининграде. В июне 2021 года на ПСРВ был торжественно заложен первый из шести малотоннажных рыболовных сейнеров.

Ремонтная база и собственный логистический центр для перегрузки арктических судов требовался и Росатому, главному куратору «Севморпути». Переговоры о создании такого хаба на территории ПСРВ начались с новым собственником в 2020 году.

Но не так всё просто. На Николая Куйбиду подаёт иск в суд «продавец» «Комкона» и в те годы партнёр Куйбиды – Андрей Обедин – по смешному поводу. Якобы Николай Куйбида при покупке «Комкона» не доплатил Обедину 500 тысяч рублей за акции предприятия (в 2018 году они столько и стоили). И дальше пошло по нарастающей.

«Битва» эксов

Куйбида сдаваться не собирался. Он в свою очередь решил оспорить покупку спорных объектов верфи «Комконом» при генеральном директоре Андрее Обедине. В 2020 году подал соответствующий иск в суд. Но Арбитражный суд Камчатского края и Пятый арбитражный апелляционный суд признали сделку покупки законной. Куйбида отступать был не намерен и подал кассацию в очередную инстанцию с требованием вернуть дело на пересмотр в суд первой инстанции. Его напористость поддержала прокуратура края.

А дальше события разворачивались сколь неожиданно, столь и стремительно. Против Андрея Обедина возбудили уже уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его бывший деловой партнер обвинил Обедина в том, что он незаконно получил часть имущества компании в рамках соглашения об отступном. Куйбида утверждает, что Обедин передал объекты недвижимости судоремонтной верфи в качестве оплаты кредитов, которые выделялись на развитие компании. Сам Обедин, в свою очередь, заявил о незаконности возбуждения против него уголовного дела, поскольку суды высших инстанций признали его действия правомерными.

Странности в этих делах заставили семью Обединых дойти вплоть до Верховного суда. Поможет ли им этот ход, расскажем чуть позже.

Так ли всё очевидно?

Как сообщала «Версия», в конце 2021 года Обедину предъявили обвинение по статье 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия экс-директор АО «Комкон» «использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации в целях извлечения личных выгод». По материалам дела в 2018–2020 годах, являясь бизнес-партнёром владельца ООО «ДВ-Рыбка» Татьяны Браже, заключил в пользу ООО ряд невыгодных займов от имени АО «Комкон». Сумма займов достигла 100 миллионов рублей. По договорам сроки погашения займов заканчивались в декабре 2021 года, но Обедин подписал с кредитором по всем признакам кабальные дополнительные соглашения, которые обязывали возглавляемое им АО «Комкон» вернуть займы на 1 год и 3 месяца раньше договорного срока – 1 сентября 2020-го. Эти же соглашения предусматривали людоедские штрафы в размере 40 миллионов рублей без учета процентов, в случае несвоевременного возвращения займов и просрочки хотя бы на один день.

Кроме этого, в октябре 2020 года 52 ликвидных объекта ПРСВ на 800 миллионов рублей были выведены на баланс «ДВ-Рыбка». В эти объекты вошли причалы, земельные участки площадью от 700 квадратных метров до 23 тысяч квадратов; здания трансформаторных подстанций, диспетчерской завода, лаборатории, склада, корпусного, кузнечного и механо-монтажного цехов.

Обвинение предъявили Обедину, его бизнес-партнёру Павлу Руденко и уже упомянутой Татьяне Браже. Всех троих «посадили» под домашний арест уже в ноябре 2020 года. 27 октября 2021 года следователь СУ УМВД по Камчатскому краю Марков В.И. возбудил уголовное дело. В постановлении сказано: «Действия Обедина и иных участников сделок носили системный характер и неминуемо обусловили возникновение у АО «Комкон» прогрессирующего размера задолженности перед ООО «ДВ-Рыбка».

Подробнее об обстоятельствах сделки «Версия» рассказывала в ноябре 2021 года.

Основной акционер ПСРФ

Экс-директор «Комкона» и, как утверждается, основной акционер ПСРВ Николай Куйбида заявил, что он являлся единственным инвестором верфи. Он также заявил, что объём инвестиций в предприятие достигал 1,5 миллиардов рублей. В своей апелляции о пересмотре решения Арбитражного суда Камчатского края предприниматель утверждает, что его бывший партнёр Андрей Обедин завладел 500 акциями на 700 миллионов рублей.

Куйбида упирал на то, что арбитражный суд проигнорировал ряд важных фактов и доказательств по делу о продаже имущества СПРФ. В частности, суд не обратил внимание на попытку незаконного обогащения экс-владельца АО «Комкон» Руденко, который под предлогом неуплаты по сделке двухлетней давности 500 тысяч рублей потребовал вернуть ему акции после того, как они подорожали более чем в 1000 раз благодаря инвестициям Куйбиды.

В итоге в конце марта 2022 года Николай Кубийда достучался до судей Арбитражного суда Дальневосточного округа. Окружной суд, вновь исследовав материалы дела, пришел к выводу, что фактические обстоятельства спора, доказательства по делу и позиции сторон исследованы недостаточно. На этом основании решение Арбитражного суда Камчатского края от 10.06.2021 и Пятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2021 по делу № A-24-6040/2020 были отменены. И предписал при новом рассмотрении этого запутанного дела учесть все обстоятельства, сопутствующие заключению сделок по купле-продаже акций АО «Комкон», и дать оценку всем доводам, возражениям и документам.

Ностальгия по 90-ым?

Сам Николай Куйбида тоже не «ангел во плоти». Некоторые СМИ писали, что предприниматель любит хвастать своим богатством. При этом тот же ресурс утверждает, что в методах работы Куйбиды явно виден стиль криминальных 90-ых.

В 2018 году в YouTube появился ролик «Камчатка 2018 год. Уничтожение рыбы. ООО Камбер» о массовом уничтожении рыб в устье рыке Пымта. Голос за кадром утверждал, что тысячи тонн рыбы были варварски уничтожены. Им просто вспороли животы, достали икру и выбросили. Сама рыба дельцам не нужна, основная ценность – икра, стоящая больших денег.

Тот же голос за кадром утверждал, что массовое варварское уничтожение рыб устроило ООО «Камбер», якобы принадлежащее уже известному нам Николаю Куйбиде. Николаю Куйбиде. По этим фактам возбуждали уголовное дело, расследование длилось два года. Безрезультатно. А автор видеоролика до сегодняшнего дня не дожил. Связана ли его смерть с видеоразоблачением, гадать не станем.

Перспективы

Чем закончится этот спор, пока не понятно. Николай Кубийда изложил свою позицию на множестве фактов. Но и супруги Обедины сдаваться не собираются. Кроме того, на Андрея Обедина возбудили ещё одно уголовное дело по мошенничеству. Его жена Анастасия Обедина сказала, что в отношении Андрея ведётся клеветническая кампания. Она также заявила, что следственные органы не являются беспристрастными. По её мнению, на это указывают многие факты: решения об избрании меры пресечения принимает один и тот же судья, который ведет себя вызывающе, на Обединых оказывают психологическое воздействие, не позволяя им видеться с несовершеннолетними детьми.

В итоге Анастасия Обедина обратилась к руководителю Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснову, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой взять их уголовные дела на контроль.

Мы проследим, чем закончится этот спор, который во многих СМИ назвали чуть ли не рейдерским захватом стратегически значимого предприятия на Дальнем востоке и вообще в масштабах страны. Издание Лента приводит свою версию всех этих баталий, предполагая, что это попытка захватить судоверфь в интересах китайского бизнеса. Цель – снова обанкротить предприятие и тогда оно достанется новому владельцу за гроши.

А тем временем строительство заложенного в 2021 году сейнера в связи со всеми этими тяжбами приостановлено. А по планам не позднее 2023 года он уже должен был выйти в первый свой рейд.

Справка

Петропавловская судоверфь (ПСРВ) является стратегическим объектом судостроительной отрасли Дальнего Востока. Заложена была в 1936 году. В советское время на заводе ремонтировались и строились рыболовецкие суда всех типов. После 90-х завод находился в упадке, в 2014 г был признан банкротом.

В 2018 году ПСРВ выкупил на торгах камчатский рыбопромышленник Николай Куйбида, перебив китайских инвесторов и вложив в предприятие более около 1,5 миллиардов рублей. Камчатские и федеральные власти приветствовали возрождение судостроительной отрасли в крае. В июне 2021 года на ПСРВ был заложен первый за долгие годы сейнер. На территории судоверфи планировалось также разместить газораспределительную станцию и логистический центр Северного морского пути для перегрузки арктических судов. Возрождение судоверфи в перспективе сулило приток в экономику Дальнего Востока сотен миллиардов рублей.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”