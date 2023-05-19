Вырастите аптекарский огород: цветы и травы для лечения, что посадить

Аптекарский огород является отличным решением, так как можно вырастить различные лекарственные растения, применяемые для лечения различных болезней. Можно высадить самые различные целебные травы и цветы в своем саду.

Вот некоторые советы относительно того, как вырастить аптекарский огород, а также, что посадить, чтобы можно было использовать для домашней аптечки.

Проектирование участка

Самое главное при планировании аптекарского огорода – практичность. Если есть солнечный сад, который нуждается в засухоустойчивых растениях, то такое решение станет действительно идеальным вариантом. Выбранные растения должны хорошо подходить для климатических условий региона.

Лекарственные травы — красивые растения, которые нужно регулярно срезать и собирать. Желательно выбрать место в саду, где можно будет максимально легко собирать урожай и где срезанные растения не повлияют на общий вид клумбы.

Отлично будут смотреться элементы дизайна в средневековом стиле, такие как каменные или плетеные бордюры, геометрические клумбы и симметричные насаждения.

Что лучше всего высадить на клумбе

Есть множество различных целебных растений, которые можно выбрать для своего аптекарского огорода.

Важно чтобы растения были безопасны для большинства людей, их можно было легко выращивать во многих климатических условиях и они были бы неприхотливыми. Вот несколько отличных растений, которые хорошо подойдут для аптекарского огорода.

Орегано

Орегано часто выращивают в горшках, потому что растение имеет тенденцию распространяться по всему саду.

Благодаря антисептическим свойствам это растение отлично борется с микробами. Орегано также богат антиоксидантами, способствует пищеварению, помогает успокоить боль в горле и имеет восхитительный вкус, поэтому его добавляют в пикантные блюда.

Это растение особенно популярно в итальянской кухне. Можно добавлять его в различные во время сезона простуды и гриппа для улучшения самочувствия.

Шалфей лекарственный

Шалфей является мощным противовоспалительным средством, которое может облегчить расстройство желудка и боль в горле. Он часто используется в натуральных пастилках от боли в горле.

Чтобы избавиться от першения, можно приготовить чай с шалфеем и медом или сделать леденцы.

Эхинацея пурпурная

Эхинацея — хорошее растительное лекарственное средство, используемое для предотвращения и облегчения симптомов простуды.

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Можно использовать корни и цветы для приготовления настойки, которая помогает повысить иммунитет и ускорить выздоровление от простуды и гриппа.

Хмель

Это растение является мягким успокаивающим средством, которое может творить чудеса для тех, кто страдает от бессонницы.

Стоит добавить хмель в смесь травяного чая перед сном или поместить немного шишек в наволочку.

Календула

Календула использовалась в течение тысяч лет для ускорения заживления мелких порезов, синяков и царапин, а также для уменьшения воспаления всех видов.

Из этого растения можно сделать хорошую целебную мазь, которую можно применять для взрослых, детей и домашних животных.

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Лаванда

Лаванда часто применяется в ароматерапии, так как она способствует расслаблению, уменьшению беспокойства и помогает справиться с бессонницей.

Можно добавить несколько высушенных бутонов растения в травяной чай и пить перед сном, сделать подушечку для глаз для расслабления или добавьте в соль для ванн для успокаивающего действия.

Мята

Это мягкое и безопасное болеутоляющее средство. Мятный чай может облегчить боль в горле и способствует пищеварению. Его также можно использовать для принятия ванны при болях в мышцах или ногах.

Как только травы и цветы вырастут, стоит собрать и хранить целебные растения в домашней аптечке для использования в течение всего года.

Собирать травы нужно на пике их свежести. Важно срезать листья, стебли и цветы, которые не пострадали от болезней или вредителей. Высушить растения в прохладном, сухом месте и хранить их в герметичных стеклянных банках.