“Держусь и не сдаюсь” – Седокова страдает из-за кожного заболевания

Анна Седокова – невероятная красавица. Певица недавно отметила свое 40-летие, однако может дать фору многим 20-летним. Однако, даже у нее есть повод не быть уверенной в себе, а иногда и вовсе горько расплакаться.

Как знают преданные фанаты Анны, вот уже несколько лет она страдает из-за кожного заболевания – крапивницы. Кожи ее покрывается красными пятнами и зудит, а все тело распухает так сильно, что глаза практически перестают открываться. Очередной приступ болезни как раз произошел с Седоковой, его она и показала в своем блоге.

Снимок пятен на своей коже Анна Седокова сопроводила горьким рассказам о том, как сильно она ненавидит эту болезнь. Ведь перепробовала она множество способов избавиться от недуга, но ни один из них не помог. Чтобы хоть немного облегчить свое состояние, певицы приходится принимать огромное количество противоаллергических таблеток, однако после них у нее совсем нет сил и постоянно тянет в сон.

“У меня есть план. Держусь и не сдаюсь”, – намерена бороться за свое здоровье Анна.

Тем не менее, какой бы ни была болезнь, самое важное это, все-таки, поддержка близких. А ее, к счастью, у певицы в избытке. Рассказала Анна Седокова о том, что ее муж во время приступа ухаживает за ней как за принцессой и любит ее тем сильнее, чем больше она болеет.