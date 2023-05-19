Канадец, умиравший четыре раза, утверждает, что то, что говорят о загробном мире, это правда

В 2020 году у канадца по имени Матье, живущего в городке Принс-Альберт, выдались очень сложные времена. Воспитывая в одиночку 10-летнюю дочь, он был вынужден также заботиться о больной матери.

"Она не показывала, насколько была больна, поэтому, когда она умерла, это стало для меня огромным шоком. Она была моим миром, и когда эта стабильность исчезла, я просто слетел с катушек", – говорит Матье.

По его словам, он был тогда в таком жутком стрессе, что даже толком не помнит, что было в промежуток после смерти матери и тем днем, когда он попал в больницу.

У Матье давно диагностировали диабет и когда у него начался стресс, он стал забывать принимать лекарства.

"В конце концов, у меня просто не осталось инсулина. Потом мне сказали, что моя дочь звонила в 911, и они срочно отвезли меня в больницу".

Матье поступил в больницу в Принс-Альберте 10 октября 2020 года. К тому моменту у него уже практически отказала поджелудочная железа, а за ней перестали работать почки. Потом его сердце остановилось и его реанимировали.

На вторые сутки его сердце снова остановилось и его снова "воскресили". Затем было решено перевести его на вертолете в больницу Святого Павла в Саскатуне. В воздухе у него в третий раз остановилось сердце и ему проводили реанимацию прямо в вертолете.

После прибытия в Саскатун, Матье впал в кому и находился в ней три недели. За это время врачи пытались уговорить его брата подписать отказ от реанимации в случае очередной остановки сердце. Они были уверены, что Матье уже не жилец. Но брат отказался.

А потом Матье очнулся из комы.

"Я помню, что увидел лицо моего доктора и у нее самые красивые голубые глаза. Это было первое, что я увидел, когда очнулся от комы. В тот момент я могу сказать, что любил этого человека больше, чем своего брата, потому что я знал, что у меня большие неприятности, и я знал, что этот человек был там, чтобы помочь мне".

Впоследствии медицинский персонал говорил Матье, что его пробуждение было чудом. Однако восстановление Матье не пошло гладко.

"У меня в горле торчала большая трубка, я не мог есть, я не мог сам сходить в туалет, я едва мог двигаться. Врачи сказали мне, что им пришлось вскрыть меня и вручную очистить внутренности. Мой врач описывал это как "избавление от ведер с зеленой дрянью".

И когда казалось, что Матье медленно, но верно поправляется, у него в четвертый раз случилась остановка сердца.

"Когда это случилось в четвертый раз, то все было по другому. В этот раз я запомнил то, что случилось после смерти и именно тогда я узнал, что все, что говорили об этом, правда.

Я потерял сознание, а когда очнулся, то оказался на очень большом белом поле, где я парил в воздухе, а вокруг меня были темные фигуры.

Когда я посмотрел в конец, там был туннель, к которому все (другие умершие?) плыли. Я подумал "конечно, почему бы и нет" и тоже поплыл туда. Вся сцена была спокойной и очень умиротворяющей.

Внезапно кто-то, я не знаю кто, сказал мне развернуться. Когда я оглянулся, я увидел руки, приближающиеся ко мне. Это заставило меня остановиться. Я посмотрел на руки и сказал: "Я еще не закончил", и я потянулся к рукам.

В ту же секунду, когда я схватился за руки, я очнулся в отделении интенсивной терапии".

С тех пор, как он был на грани смерти, Матье медленно выздоравливает, но два с половиной года спустя он все еще страдает от долгосрочных последствий.

Он живет всего с одной третью своей поджелудочной железы, его память уже не та, и у него иногда возникают проблемы с равновесием, настолько серьезные, что он врезается в стены. Даже сейчас у него проблемы с ходьбой, выполнением домашней работы или перевариванием пищи.

Во время своего испытания Матье также сильно похудел.

"Я всегда был большим парнем. В какой-то момент я почти набрал 136 килограммов. Когда я попал в больницу, я весил около 127 килограммов. За время моего пребывания в больнице я похудел на 62 кг. Это был самый мучительный план похудения, который я когда-либо пробовал, и я никому его не рекомендую".

Раньше Матье работал разнорабочим, а также подрабатывал уборщиком в больнице. Он не знает, сможет ли когда либо вернуться снова к работе, и живет пока лишь на небольшое социальное пособие.

Матье говорит, что его мечта оставаться с дочерью, помогая и заботясь о ней, пока она не дорастет до 18 лет. Он надеется, что справится с этим и что его здоровье не ухудшиться.