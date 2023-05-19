Симпсоны предсказали конец света. Но есть нюанс…

За 34 года, прошедших с тех пор, как «Симпсоны» вышли на экраны, мультсериал предсказал множество исторических событий, которые сбылись.

В серии «Слава Богу, это Судный день», выпущенной 8 мая 2005 года, Гомер Симпсон предупреждает о надвигающемся апокалипсисе. Этот эпизод стал знаменитым мемом, и хотя это всего лишь мультсериал, некоторые детали вызвали беспокойство.

Гомер Симпсон делает математические расчеты и приходит к выводу, что конец света якобы наступит примерно 18 или 19 мая. В ответ на предупреждение, персонажи мультсериала начинают с нетерпением и напряжением ждать наступления апокалипсиса. Однако, так как точный год не был установлен, ничего особенного не происходит.

Симпсоны известны своими предсказаниями, поэтому некоторые восприняли эту информацию всерьез, и каждый год 18 мая они покидают свои дома в ожидании конца света.

Однако самый удивительный момент происходит в конце серии, когда телевизор на 23 канале показывает конец времен, и некоторые люди даже принимают это за настоящую дату апокалипсиса: 18 мая 2023 года.

Авторы «Симпсонов» утверждают, что их персонажи не являются настоящими пророками, и следует относиться к их предсказаниям с осторожностью. А мы, уважаемые читатели, будем надеяться, что предсказания Симпсонов не сбудутся и что до июня (и вообще никогда) ничего катастрофического не произойдет.

Ранее Симпсоны предсказали, что в 2028 году дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка станет президентом США.