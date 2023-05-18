 

Американский судья эффективно решил проблему экоактивистов, блокирующих трассы

18.05.2023, 15:33, Разное
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Судья Фредерик Хаген из американского штата Сент-Луис положил конец протестам экоактивистов, которые начали перекрывать трассы и срывать общественные мероприятия.

Он первым придумал приговаривать их к сроку, равному времени, которое другие люди суммарно потеряли из-за них.

Первый подобный приговор был вынесен в январе – тогда группа из троих экологов-любителей на 2 часа перекрыла трассу в знак протеста против глобального потепления и выбросов. Активисты специально выбрали пиковое время, чтобы их акция привлекла как можно больше внимания. Судья подсчитал, что из-за них в пробках стояли почти 9 тысяч человек, было потрачено время служб штата. В результате каждого приговорили к 18 тысячам часов лишения свободы, что равно двум годам. Если применить такой же принцип к другим, более масштабным инцидентам, срок заключения может достигать 8 лет.

Сегодня Верховный суд подтвердил правомерность этого решения и допустил, что за блокировку трасс можно также наказывать с двойным или тройным коэффициентом срока, учитывая потери, которые несёт бизнес и инфраструктура из-за протестов. Число подобных акций, впрочем, снизилось до нуля ещё после первого решения, поскольку прецедентное право позволяет немедленно выносить приговоры, подобные тем, которые не были успешно оспорены – желающих провести несколько лет в тюрьме ради нескольких часов активизма не нашлось.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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