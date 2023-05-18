Длинная челка и волосы до плеч: тенденции и разновидности самой модной стрижки лета

Длина волос до плеч является не только трендовой в этом сезоне, но и одной из наиболее популярных. Все потому, что она позволяет создать множество красивых причесок. Об идеях стрижек, среди которых вы сможете выбрать для себя самую подходящую, пойдет речь в данной статье.

С длинной челкой

Это может быть челка-шторка, которая невероятно красиво сочетается с длиной волос до плеч. Очень стильный боб, который идеально смотрится с прямыми волосами, не менее привлекательно – с кудрями или волнами (пляжными или скандинавскими). Длина позволит вам носить волосы распущенными или при необходимости собрать их в хвостик.

С тонкой длинной челкой

Очень красивая прическа, которая отличается изысканностью, нежностью и женственностью. Наличие челки не мешает подчеркнуть красоту черт лица, поскольку челка хоть и длинная, но она словно прозрачная, поскольку очень тонкая.

Многослойная

Некоторые ошибочно полагают, что длина до плеч не позволит сделать многослойную прическу. На самом деле это не так, причем слои смотрятся очень даже привлекательно. Они добавляют объема и придают движения, прическа укладывается практически за минуты и не теряет форму на протяжении дня.

Для тонких волос

Очень стильная прическа, которая визуально добавит объема тонким волосам. Этот эффект достигается благодаря укороченным прядям на макушке. Челку также можно сделать еще более утонченной или оставить такой, как есть (прямой, с ровным или боковым пробором, завитой под низ).

С боковой челкой

Если вы хотите выбрать моделирующую и омолаживающую привлекательную стрижку, эта прическа для вас. Волосы выглядят живыми и привлекательными, визуально добавляется объем. Благодаря боковому пробору узкое лицо округляется (для этого надо добавить больше объема по бокам), а круглое или квадратное становится уже.

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Трапециевидной формы

Отличный вариант прически, которая может выступать в качестве повседневной, деловой или нарядной. Она идеально подойдет обладательницам вьющихся волос. Благодаря оригинальной технике стрижки форма сохранятся достаточно долго. Обычно речь идет об удлинении волос к лицу или большом объеме у кончиков (этот эффект характерен для кудрявых волос).

Для дам после 50

Как уже было сказано, боб с челкой длиной до плеч является не только моделирующей, но и омолаживающей прической. Он отлично смотрится на тонких и седых волосах, благодаря челке прикрываются морщинки на лбу. Удлиненные, направленные к лицу пряди помогают слегка прикрыть щеки и отвлечь внимание от второго подбородка.

Для длинного лица

Длина до плеч является предпочтительной не только для круглолицых дам и обладательниц квадратного лица, но и девушек с лицами продолговатой формы. Для того чтобы максимально приблизить форму к идеальной, умеренно-овальной, надо добавить объема по бокам. В этом поможет челка-шторка длиной до скул или середины щек, а также увеличенный объем на боковых зонах. Вы можете выбирать любую длину, однако для утонченного лица длина до плеч является идеальной.

С оригинальным окрашиванием

Прическа с челкой длиной до плеч замечательно смотрится в любом цвете и оттенке. поэтому у вас есть отличная возможность экспериментировать с разными техниками окрашивания.