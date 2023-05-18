Российский онколог Воробьев объяснил, что нужно исключить из своего питания, чтобы предотвратить рак

Большинство людей считают, что продукты с высоким уровнем переработки вредны для здоровья. Это утверждение не совсем верно. Согласно исследованиям, люди, употребляющие такие продукты в больших количествах, подвержены повышенному риску развития рака.

Онколог Андрей Воробьев говорит, что люди часто употребляют высокопереработанные продукты, такие как пирожные, закуски, хлеб и мучные изделия. Они удобны и вкусны, но при этом ускоряют процесс приема пищи.

В ходе крупного исследования, в котором участвовали 200 000 человек, было установлено, что высокопереработанная пища может повышать риск развития рака. Это связано в первую очередь с соками и безалкогольными напитками. Растительные альтернативы мясу, например, не оказывают на это никакого влияния.

Причиной многих видов рака является повышенная масса тела. В этот список также входят обработанные продукты питания. Исследователи изучили 34 вида рака и обнаружили, что даже при поправке на социально-экономические факторы, поведенческие и диетические переменные связь между высокопереработанными продуктами и риском развития рака сохраняется.