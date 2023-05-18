Zа Vойну: “Штык и Парус” на ремонте
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
У нас наконец то дошли руки до реконструкции одного из главных символов Севастополя – памятника "Штык и Парус".
Приводят в порядок как сам памтник, так и территорию на Хрусталке вокруг него. Попытки налетов дронов и попытки морских беспилотников через расположенные рядом сетевые заграждения, никак ремонтным работам не препятствуют.
Закончить работы предполагается до конца 2023 года.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет