Zа Vойну: “Штык и Парус” на ремонте

У нас наконец то дошли руки до реконструкции одного из главных символов Севастополя – памятника "Штык и Парус".

Приводят в порядок как сам памтник, так и территорию на Хрусталке вокруг него. Попытки налетов дронов и попытки морских беспилотников через расположенные рядом сетевые заграждения, никак ремонтным работам не препятствуют.

Закончить работы предполагается до конца 2023 года.

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