 

Zа Vойну: “Штык и Парус” на ремонте

18.05.2023, 10:15, Разное
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У нас наконец то дошли руки до реконструкции одного из главных символов Севастополя – памятника "Штык и Парус".
Приводят в порядок как сам памтник, так и территорию на Хрусталке вокруг него. Попытки  налетов дронов и попытки морских беспилотников через расположенные рядом сетевые заграждения, никак ремонтным работам не препятствуют.
Закончить работы предполагается до конца 2023 года.

Источник: Colonel Cassad


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