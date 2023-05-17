Скандалы: Лицензия на убийство

Миллиардер Игорь Редькин заплатил за жизнь человека и остался на свободе

На Камчатке суд освободил от уголовного преследования бывшего депутата местного Заксобрания и участника списка Forbes Игоря Редькина, застрелившего человека. Прокуратура пыталась привлечь одного из богатейших людей России к ответственности, однако все усилия оказались бесполезными.

Вызвавшее большой резонанс в регионе ЧП случилось летом 2021 года. В ночь на 2 августа в пос. Озерновский был застрелен 30-летний Андрей Толстопятов – вместе с родственником он собирал на свалке металлолом. Пуля попала мужчине в живот, он скончался на месте. Полиция возбудила уголовное дело, исход которого выглядел очевидным – как известно, все владельцы нарезного охотничьего оружия находятся на учёте, а патроны для него отстреливаются и попадают в пулегильзотеку, отчего установить владельца винтовки не представляет труда. Вероятно, именно по этой причине спустя несколько дней после происшествия в полицию с повинной явился Игорь Редькин – депутат регионального Заксобрания, готовящийся вновь идти на выборы. За пределами региона Редькин известен как совладелец рыбопромышленной компании «Витязь-Авто», авиакомпании «Витязь-Аэро», а также ряда других предприятий.

Вскоре адвокаты рыбного магната опубликовали в прессе обращение от имени своего доверителя. В нём Редькин сообщал, что вечером он узнал, что по окраине посёлка бродит медведь. Беспокоясь о том, чтобы дикое животное не напало на людей, он сел на вездеход на поиски зверя, чтобы его отпугнуть. Услышав шум на свалке, Редькин, по его словам, произвёл выстрел. После этого он уехал и только потом узнал, что мишенью оказался не медведь, а человек.

Впрочем, изложенная Редькиным версия выглядела как смётанное на «живую» нитку пальто. Прежде всего обращали внимание, что ни один охотник не станет уезжать, прежде чем не удостоверится, куда он вообще попал. Тем более, как уточняли СМИ, Редькин стрелял не из древней берданки, а из импортного карабина, имеющего прицел-тепловизор стоимостью чуть ли не в миллион рублей. Потому не исключено, что Редькин с самого начала мог знать, что совершил убийство. А если так, то можно предположить, что он просто оставил раненого умирать. Кроме того, сомнительно выглядела сама история про якобы пришедшего в посёлок медведя. По информации «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», вечером 2 августа селяне видели нетрезвого Редькина, который развлекался тем, что ездил по посёлку с карабином наперевес. В итоге ситуация представала совсем в ином свете.

Видимо, понимая это, местное отделение «Единой России» исключило его из партии, а суд поместил Редькина в следственный изолятор по обвинению в убийстве. Однако спустя два дня его перевели под домашний арест. Затем статья обвинения была переквалифицирована на непредумышленное убийство, а ещё позже – на причинение смерти по неосторожности. Таким образом максимально возможная мера наказания для Редькина «съехала» с 15 лет до 2. В результате летом прошлого года Усть-Большерецкий районный суд признал Редькина виновным в случайном убийстве, а также в незаконной охоте на медведя, приговорив его к году ограничения свободы. Прокуратура, сочтя приговор слишком мягким, обжаловала вынесенное решение, после чего дело ушло на новое рассмотрение. Однако в ходе начавшегося заново процесса суд объявил о том, что претензий к Редькину со стороны закона больше нет, поскольку родственники погибшего заявили о примирении с подсудимым. Кроме того, Редькин выплатил штраф за незаконную охоту. Учитывая положительную характеристику подсудимого, его раскаяние и отсутствие судимостей, суд постановил прекратить уголовное преследование. Прокуратура попыталась обжаловать и это решение, однако краевой суд оставил его в силе. Изменение затронуло только вещественные доказательства – карабин и тепловизионный прицел, которые суд решил конфисковать.

По данным СМИ, примирение с близкими погибшего селянина обошлось Редькину в 30 млн рублей: 10 млн рублей получила мать Толстопятова, 20 млн – его вдова. Суммы на первый взгляд могут показаться солидными. Как отмечали несколько лет назад юристы, средний размер компенсации морального ущерба за смерть близкого человека составляет 111 тыс. рублей, а медианный – 70 тыс. рублей, случаи, когда суд назначает миллионные выплаты, крайне редки. Тем не менее всё относительно. В 2019 году Игорь Редькин занял 9-е место в рейтинге Forbes с доходом в 1,44 млрд рублей. В 2020 году он переместился на 20-е место с 715,72 млн рублей. Выходит, владелец такого капитала может пытаться выторговать примирение у родственников 23 человек?

Кстати

Это уже не первый такой случай. Осенью 2017 года главный федеральный инспектор по Ярославской области и член региональной квалификационной судейской коллегии Василий Несветайлов, нарушив правила охоты, застрелил егеря. В отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Однако Несветайлова освободили от уголовной ответственности, поскольку он возместил причинённый семье погибшего материальный ущерб.

Также в сентябре 2021 года суд освободил от ответственности за убийство по неосторожности депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина – во время катания на лодке выстрелом из охотничьего ружья он прострелил голову своему попутчику. Сначала Коркина приговорили к ограничению свободы на один год, но потерпевшие оспорили приговор. Во время повторного процесса Коркин заявил о своей болезни, из-за чего слушание было приостановлено. Адвокат семьи потерпевших предупреждал, что срок давности по делу истекает и если суд не возобновится, то приговор будет автоматически отменён и Коркин будет считаться несудимым. Так и произошло.

Марат Жапаров

Оригинал материала: “Наша Версия”