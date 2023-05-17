 

Жители Ярославля раскритиковали губернатора Евраева за массовую вырубку деревьев

17.05.2023, 13:00, Разное
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При губернаторе Михаиле Евраеве в Ярославской области началась массовая вырубка многолетних деревьев ради последующей застройки территорий, несмотря на протесты горожан.

Жители Ярославля всерьез обеспокоены уничтожением зеленых зон в городе. Так, по словам жителей одного из дворов в Заволжском районе, около домов началась вырубка многолетних берез без учета мнения жильцов.

«Здравствуйте! Могли бы вы подсказать, куда обратиться, так как в нашем дворе, по Машиностроителей 26, выкорчевывать березы в нашей рощице, березам почти по 50 лет и жители не хотят во дворе дома терять нашу березовую рощу!» — пишет пользователь социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях под записью ярославцы сообщили, что аналогичная проблема наблюдается во многих частях города. По мнению жителей, деревья уничтожаются ради последующей застройки с молчаливого согласия губернатора Евраева.

Напомним, ранее СМИ рассказали об экологических проблемах Ярославской области. При этом ради строительства очистных сооружений власти Ярославля планируют уничтожить один и из парков, вызвав недовольство местных жителей.


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