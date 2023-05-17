Почему не помогает ни один антиперспирант и что с этим делать: причины и способы решения проблемы

Потоотделение – важная функция организма, которая необходима для терморегуляции тела. Но при контакте с бактериями пот приобретает неприятный запах. Чтобы избежать этого, нам приходится использовать дезодоранты и антиперспиранты. Но бывают случаи, когда эти средства не действуют. Почему так происходит? В статье мы рассмотрим возможные причины этой проблемы и способы ее решения.

Вы путаете дезодорант с антиперспирантом

Важно понимать различия между дезодорантом и антиперспирантом. Многие люди путают эти средства.

Антиперспиранты уменьшают потоотделение. В их состав входят соли алюминия. Эти вещества блокируют проток, через который выделяется пот.

Недостатком использования антиперспирантов является то, что они становятся неэффективными через несколько месяцев применения. Это связано с тем, что кожа вырабатывает к ним устойчивость.

Дезодоранты не уменьшают выделение пота. Они только маскируют неприятный запах.

Если вам не помогает дезодорант, что возможно, что его формула слишком слаба для вас. В этом случае следует попробовать антиперспиранты, чтобы уменьшить потоотделение.

Вы едите продукты, усиливающие запах пота

Некоторые продукты усиливают запах пота и делают его особенно неприятным. К ним относится:

лук; чеснок; красное мясо; острые специи; спаржа; свекла; брюссельская капуста; брокколи; сладости; фаст-фуд.

Во время употребления таких продуктов необходимо почаще пользоваться дезодорантом без солей алюминия. Применять антиперспиранты не нужно, так как во время переваривания подобной пищи вашему телу необходимо пропотеть.

Также существуют продукты, которые уменьшают запах пота. К ним относятся огурцы. Они содержат большое количество воды и хорошо увлажняют организм.

Вы принимаете лекарства

Некоторые лекарства усиливают потоотделение и негативно влияют на запах тела. К ним относятся нейролептики и антидепрессанты.

Эти препараты влияют на уровень серотонина в организме. Но также они воздействуют на гипоталамус – отдел мозга, который участвует в терморегуляции и отвечает за потоотделение. Это является их побочным эффектом.

Если вы заметили повышенную потливость, то ни в коем случае не отменяйте лекарства самостоятельно. Поделитесь этой проблемой с лечащим врачом. Он посоветует вам средства от пота с более мощной формулой или скорректирует медикаментозную терапию.

Вы часто испытываете стресс

Если вы часто испытываете стресс, то дезодоранты и антиперспиранты могут не работать. Психоэмоциональное напряжение запускает усиленную выработку гормонов, которые стимулируют потоотделение и делают запах пота более резким.

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В этом случае использование дезодорантов и антиперспирантов может оказаться нецелесообразным. Вам следует использовать методы борьбы со стрессом, такие как глубокое дыхание, йога, прогулки или медитативные практики. Если это не помогает, то необходимо посетить психотерапевта.

Вы носите тесную одежду

Средства от пота могут не работать, если вы носите слишком тесную одежду. Она создает трение в подмышечной впадине. Это усиливает выделение пота, запах которого остается на ткани.

Поэтому в жаркий день лучше носить свободную одежду из натуральных материалов. Избегайте вещей из однотонных и темных тканей, так как на них особенно заметны пятна пота.

Вы страдаете гипергидрозом

Если вы потеете больше, чем другие люди, то стоит посетить дерматолога и обследоваться на гипергидроз. Это заболевание также называют “повышенной потливостью”. Оно связано с чрезмерной активностью потовых желез.

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При гипергидрозе антиперспиранты и дезодоранты не дают никакого эффекта. Это заболевание требует комплексного лечения, которое назначает дерматолог.

Иногда гипергидроз является симптомом других заболеваний, таких как нарушения работы надпочечников или щитовидной железы, сахарный диабет или ожирение. В этом случае вам потребуется консультация эндокринолога.

Вы годами не меняете дезодорант

Многим людям нравится определенный аромат дезодоранта. Поэтому они годами используют одно и то же средство. Но если вы при этом замечаете, что привычный продукт перестал работать, то пришло время сменить его на новую формулу или марку.

Химический состав кожи меняется со временем из-за гормональных колебаний и иммунных реакций. Средство от пота, которое прекрасно работало год назад, может не подходить вам в данный момент. Поэтому дезодоранты и антиперспиранты необходимо периодически менять, как и другие средства для ухода за кожей.

Вы используете средства в неподходящее время

Многие люди используют антиперспирант утром. Однако специалисты советуют наносить такие средства перед сном, так как им требуется время, чтобы подействовать. Ночью потовые железы работают не так интенсивно, как днем. Это позволит антиперспиранту хорошо впитаться и заблокировать выделение пота.

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Что касается дезодорантов, то их лучше использовать утром. Они работают около 4 – 6 часов, поэтому наносить их на ночь нецелесообразно. К утру их действие уже закончится, и вы не получите желаемого эффекта.

Менопауза меняет запах тела

Во время менопаузы у женщин может наблюдаться повышенная потливость. Это сопровождается изменением запаха тела. Такие явления связаны с колебаниями уровня женских гормонов – эстрогенов.

В этом случае применение дезодорантов и антиперспирантов не дает эффекта. Важно помнить, что колебания гормонального фона в период менопаузы носят временный характер. Со временем выработка эстрогенов стабилизируется, и потливость уменьшится.

Многие женщины в период менопаузы начинают слишком часто принимать душ, чтобы избавиться от потливости. Однако специалисты не рекомендуют этого делать. Чрезмерно частые гигиенические процедуры нарушают микрофлору эпидермиса. Продолжайте придерживаться обычного режима мытья тела.

Вы наносите дезодорант на влажную или потную кожу

Многие люди используют дезодорант сразу после душа. Однако это средство плохо впитывается, если наносить его на влажную кожу. Поэтому нужно хорошо обсушить подмышки, а затем использовать дезодорант или антиперспирант.

Не спешите надевать одежду. Дезодорантам и антиперспирантам требуется время, чтобы высохнуть. Подождите несколько минут. Если пропустить этот шаг, то средство будет действовать менее эффективно, а на одежде появятся пятна.

Дезодорант нельзя наносить на потную кожу. В этом случае он не сможет замаскировать запах. Если у вас нет возможности принять душ, то протрите подмышечные впадины влажными салфетками. После этого вы можете наносить дезодорант.

Вы неправильно используете дезодорант

Чтобы дезодорант или антиперспирант оказал эффект, его нужно использовать в достаточном количестве. Если вы наносите шариковое средство, то нужно сделать по два мазка вверх и вниз в каждой подмышечной впадине. Если вы применяете спрей, то его нужно распылять по 3 секунды на каждую подмышку.

Не стоит ограничиваться только лишь областью подмышек. Если у вас потеют другие участки тела, например, под грудью, то их тоже следует обработать средством.

Многие люди допускают ошибки в частоте применения средств от пота. Антиперспиранты следует наносить не чаще 2 раз в неделю. Что касается дезодорантов, то их нужно применять ежедневно.

Вы допускаете ошибки при мытье тела

Как уже упоминалось, перед применением дезодоранта необходимо принять душ. Это важно не только для более эффективного устранения запаха пота. Гигиенические процедуры позволяют смыть с тела загрязнения, мертвые кожные клетки, бактерии и секрет сальных желез. Это способствует более эффективному усвоению дезодоранта.

Однако мытье не должно быть слишком частым. Иначе вы можете смыть с тела полезные бактерии, что приведет к нарушению микробиома вашей кожи. Это тоже может стать причиной неэффективности дезодорантов и антиперспирантов.

Вы много тренируетесь

Интенсивные занятия в спортзале сопровождаются усиленным потоотделением. Если вы много тренируетесь, то дезодоранты не всегда помогают. Что касается антиперспирантов, то их нельзя использовать перед занятиями спортом, так как они нарушают естественную терморегуляцию.

В этом случае вам следует наносить на область подмышек специальные противомикробные спреи. Они уничтожают бактерии, вызывающие запах пота. Перед их применением следует проконсультироваться с дерматологом, врач посоветует вам наиболее подходящее средство.