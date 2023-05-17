 

Бывший сотрудник Apple, укравший секреты автопилота, возглавил китайский стартап

17.05.2023, 12:25, Разное
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Бывший сотрудник Apple Вэнь Вэйбао стал сопредседателем совета директоров компании Jidu, китайское совместное предприятие компаний Geely и Baidy, которое создает беспилотные автомобили. Об этом пишет CNBC.

Известно, что Вэнь является старшим техническим директором Jidu, эту должность он занимает с августа 2021 года. В период с 2016 по 2018 год он также работал в подразделении компании Apple, которое занималось разработкой автопилота и электромобилей.

Вэйбао, по данным Министерства юстиции США, украл исходный код Apple, чтобы передать его китайским сотрудникам. В случае возвращения в США он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до десяти лет.

Вэнь стал третьим бывшим сотрудником Apple китайского происхождения, которому предъявлены обвинения в краже секретов, связанных с подразделением беспилотных автомобилей компании Apple.

В августе прошлого года Чжан Сяолань признал себя виновным в краже конфиденциальной информации Apple, а Джерри Чен все еще ожидает суда.


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