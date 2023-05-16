Oppo представит Reno 10 до конца мая

Известная компания Oppo готовится выпустить юбилейную версию нового смартфона Oppo Reno 10.

Вместе с тем аппарат получит перископ-камеру, которая применялась в первой версии девайса. В настоящее время производитель умалчивает технические характеристики смартфона Oppo Reno 10. Однако уже опубликован официальный постер, на котором указано, что официальная премьера девайса состоится 24 мая.

Кроме того, в продаже предложат несколько модификаций смартфона, который обладает улучшенными параметрами. Остальные характеристики пока остаются засекреченными производителем.