Скандалы: Убить Starlink Маска

Раскрыта странная история русских спутников, в которую вмешалось ЦРУ

Масштабное наступление ВСУ невозможно без четкого взаимодействия и управления, то есть без надежной связи, а также без актуальных разведданных. И то, и другое обеспечивается спутниковыми группировками США и стран Запада, возможности которых многократно превышают наши. Можно ли что-то противопоставить этому тотальному превосходству? На этот вопрос «МК» ответил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ РАН), кандидат технических наук Натан Эйсмонт.

Выражение «тотальное превосходство» употреблено не ради красного словца. Не случайно же в День космонавтики президент говорил о необходимости резкого увеличения количества наших спутников. У нас их порядка 150, может, чуть больше. Это все вместе — гражданские, военные, научные, аппараты связи, навигации, наблюдения.

Для сравнения: у Китая аппаратов 300-400, в том числе около сотни — военные. У США до недавнего времени было 1400 аппаратов. Но после того, как Илон Маск реализовал свой проект низкоорбитальной спутниковой связи Starlink, количество американских аппаратов на орбите превысило 4000.

У стран Запада на порядок больше, чем у нас, и спутников наблюдения. Чем их больше, тем чаще они могут пролетать над нужным районом и снимать разведывательную информацию о расположении и перемещении наших войск. Если наши аппараты над некоторыми районами Украины пролетают 2-3 раза в сутки, то западные аппараты, меняя друг друга, «висят» над нами практически непрерывно, передавая развединформацию в режиме онлайн.

Не так давно решением комитета по вооруженным силам Конгресса США, благодаря широкому использованию спутников частных американских компаний, у Национального управления военно-космической разведки (NRO) увеличилась возможность предоставлять актуальные космические снимки в режиме реального времени с высоким разрешением Киеву и союзникам по НАТО. На ВСУ работают компании Maxar Technologies, Planet и BlackSky и еще не менее пяти фирм.

То, что терминалы Starlink активно используются украинскими войсками для организации военной связи, известно всем. В распоряжении ВСУ — сотни, если не тысячи терминалов, обеспечивающих связь, передачу разведданных, целеуказание на тактическом уровне.

Чтобы хоть как-то отмазаться от прямого участия в вооруженном конфликте, Илон Маск заявил, что заблокировал возможности Starlink в наведении украинских беспилотников, атакующих российские объекты. Однако верится в это с трудом.

Атака на орбите

Есть ли у нас способы глушить, например, Starlink? Сообщалось, что с этим справляется наш комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада 2С» или «Триада 2С». Но они могут решать задачи только локально, на определенном участке фронта.

А что если воздействовать не на сигналы, а на сами спутники? Тем более, что размещены они на низких околоземных орбитах 400-500 км.

Способы воздействия известны. Например, наша страна, а также США и Китай проводили эксперименты по уничтожению спутника на орбите ракетой, пущенной с земли. Анонсировалось, например, что новая система С-500 сможет работать по объектам в ближнем космосе. А комплекс «Нудоль» не так давно успешно повторил советский еще опыт по уничтожению старого спутника.

Но у этого способа есть издержки. При столкновении ракеты с аппаратом образуется облако летящих с космической скоростью фрагментов, угрожающих всем аппаратам на этой орбите. Например, после того, как 11 января 2007 года Китай противоспутниковой ракетой попал в свой старый метеоспутник FY-1C серии Fengyun, на высоте 865 км образовалось облако из, как минимум, 2317 фрагментов космического мусора размером от нескольких сантиметров и более. Такой «мусор» легко прошивает обшивку спутника или космического корабля.

Есть и другие способы борьбы с чужими спутниками. Так, с 2017 года российское военное ведомство периодические проводит эксперименты на орбите с так называемыми спутниками-инспекторами. Это когда небольшой аппарат, маневрируя на орбите, может подлететь к другому спутнику. Наши военные заявляли, что цель таких «подлетов» — изучить внешнее состояние объекта. Но, как говорится, и дураку понятно, что сблизившись с каким-то аппаратом, можно на него и как-то воздействовать.

Китай тоже провел серию таких испытаний. Так, по сообщениям американских СМИ, в 2013 году в эксперименте участвовали три небольших китайских спутника, один из них которых был оснащён манипулятором. Манипулятор может использоваться для захвата или повреждения чужих спутников. Аппарат изменил орбиту на 150 километров, сблизившись с другим спутником на небольшое расстояние.

Но и это антиспутниковое средство не идеально. И прежде всего, по критерию «стоимость-эффективность». Запустить на орбиту «истребитель спутников» — дело не дешевое. Если, конечно, объект, который надо нейтрализовать, стоит под миллиард долларов (а у тяжелых военных спутников примерно такая цена), то овчинка стоит выделки. Ну, а если целью являются относительно дешевые спутники связи, вроде Starlink, которые пачками запускают на орбиту одной ракетой, то целесообразность использовать маневрирующие на орбите «истребители спутников» резко снижается. К тому же любой маневр на орбите требует больших затрат топлива, а его запас у спутника ограничен.

Бывший украинский нардеп Олег Царев предлагает вообще радикальный способ борьбы с космическими аппаратами противника — взрыв тактического ядерного заряда в космосе, «чтобы уничтожить группировку иностранных спутников, наводящих ВСУ на наши позиции».

«Да, есть риски и для нас, нужен точный расчёт, — отметил он. — Для людей на Земле риска 0, зато сразу огромный перевес для войск на земле. Не зря Илон Маск так волнуется — его группировка спутниковой связи и интернета сразу превратится в космическую группировку летающего металлолома вместе со спутниками НАТО».

Как мы потеряли «русский Старлинк»: перекупленный «Иридиум»

Оценить способы антиспутниковой борьбы «МК» попросил ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Натана Эйсмонта.

— Натан Андреевич, орбитальная группировка у Илона Маска огромная. Получается, что он пионер в области низкоорбитальной группировки спутников связи?

— На самом деле, если брать в расчет такое количество аппаратов на орбите в одной системе связи, то он пионер. Но если говорить вообще о низкоорбитальных группировках, то у него есть предшественники. В их числе находится и наша страна.

Все уже подзабыли, к примеру, об истории системы спутниковой связи «Иридиум». Там ведь тоже низкоорбитальные аппараты. Это был совместный российско-американский проект.

Почему для названия взяли иридий? Потому что у него атомное число 77. Именно столько аппаратов по проекту изначально предполагалось запустить. Их запустили. Причем кто их запустил? Это тоже ведь интересно. Практически все спутники запустили мы, с помощью ракет-носителей «Протон» центра имени Хруничева.

Не знаю точно, у кого какая часть спутников была в разработке и изготовлении. По-моему, они все в основном были американские. А запуск был целиком наш. Терминалы у нас в Москве, в Филях были построены, чтобы управлять спутниками.

Все, на самом деле, прекрасно работало. Аппараты предназначены для непосредственной связи абонентов через спутник. Никаких промежуточных устройств на земле, которые бы ретранслировали сигнал со спутников или, наоборот, на спутник – не было. Просто со спутника сигнал идет на пользователя.

Идея такая: если вы находитесь бог знает где – в пустыне, тайге, арктической области – вы можете немедленно кому хотите позвонить, напрямую через спутник абоненту.

Еще раз повторюсь: все это работало. По тем временам, а это примерно конец 90-х – начало 2000-х, сторонами была вложена довольно большая сумма. По несколько миллиардов долларов. Наш вклад формировался с учетом пусковых услуг. Стоимость пуска одного тяжелого «Протона» — порядка $100 млн.

А дальше все пошло очень неприятным образом. Создать такую систему – недешевое занятие. И нужно как-то деньги вернуть. Поэтому абонентская плата была назначена такого уровня, что желающих покупать услуги этой системы нашлось немного. Их было недостаточно, чтобы окупить этот проект.

В результате дело обанкротилось. Дальше, конечно, все выглядит в высшей степени некрасиво, неприятно и вызывает сегодня вопросы. Какие-то ответы можно сразу предложить, но не знаю, насколько они всех удовлетворят.

Раз обанкротилась фирма, значит, она была продана с молотка на мировом рынке. Я говорил вам, сколько затрачено было с нашей стороны. А за сколько была продана компания-владелец и оператор, знаете? Точных цифр, конечно, никто не скажет. Но начальная цена была… 20 тысяч долларов США.

— Немного.

— Это еще что. Возникает вопрос: а кто купил систему и успешно пользуется до сих пор? Так вот, конечный получатель услуг «Иридиума» — ЦРУ. Там, конечно, была первоначально фирма-прокладка, она и сейчас работает, частная контора, зарегистрированная в США. Исполняет, в том числе контракты Минобороны США.

Сейчас это успешный оператор: 400 тысяч пользователей. Покрывает 100 процентов территории земного шара. Все прекрасно работает. Они, естественно, заменили спутники, выработавшие ресурс. Услуги предоставляются по приемлемым ценам. Все довольны. Абонентов достаточно, чтобы все окупалось. Качество приемлемое.

Говорить о банкротстве или каких-то проблемах для этой компании не приходится. Удачный проект. Возможно, что там по-прежнему важную роль играет ЦРУ.

Такое впечатление, что как-то «развели» наших участников этого проекта на деньги. Это проблема, о которой почему-то не принято говорить. Я знаю это с достаточной степени достоверности.

— Илон Маск мог использовать опыт «Иридиума» при построении своего «Старлинка»?

— У него система построена несколько иначе. Другой принцип. У сети «Старлинк» все-таки есть наземные терминалы, которые обеспечивают спутниковую связь. У «Иридиума», повторю, ничего этого нет. То есть, если вы абонент этой системы, то вам посредник не нужен, кроме самого спутника, который всегда легко находится, потому что их хватает на орбите.

Русский след в системе «OneWeb»

— Кроме «Иридиума», есть еще проекты низкоорбитальных спутниковых систем?

— Да, потом появились еще и другие. В том числе с участием России. Например, система «OneWeb». Это тоже история очень поучительная. «OneWeb» — это вроде как международная компания. Но зарегистрирована в Британии. Мы практически все спутники запустили для этой компании с помощью ракет «Союз». Под сотню аппаратов. Основным партнером «OneWeb» выступало, по-моему, НПО имени Лавочкина.

Орбиты спутников чуть повыше, чем у «Старлинка». Все было успешно. Осталось запустить чуть меньше десяти аппаратов. Но тут началась СВО, и случилось то, что случилось. Партнерство закончилось. Мы отказались запускать аппараты.

Можно, конечно, спорить: лучшее это было решение или не лучшее. Мне, не побоюсь это сказать, кажется, что это не лучшее решение бывшего руководства Роскосмоса.

Аппараты «OneWeb» непростые. Как и все спутники для подобного рода задач, они все снабжены электрореактивными двигателями производства российской фирмы. Когда создаются такие группировки, без двигателей на спутниках не обойтись. Хотя бы по одной простой причине: когда спутников много, они обязательно должны быть управляемыми, иначе начнут сталкиваться друг с другом. Поддерживать орбитальную группировку, чтобы все аппараты были на своих местах, можно только с помощью двигателей.

— К тому же орбиту наверняка надо периодически корректировать. Высота ведь их не очень большая — 1200 километров…

— Главное — чтобы они удерживались на своих местах, они должны уметь, если надо, ускоряться или затормаживаться, маневрировать, корректировать орбиту. «Сетка» спутников должна выдерживаться, а не то, чтобы там была мешанина. И у Маска точно так же это сделано. Все аппараты снабжены электрореактивными двигателями. Правда, они у Маска они работают на криптоне, а у «OneWeb» — на ксеноне.

Так вот, «OneWeb» критически зависела от российских электрореактивных двигателей. Они у нас лучшие в мире. У нас они были созданы и введены в эксплуатацию на 30 лет раньше, чем кто либо другой сделал нечто подобное в мире. Не случайно «OneWeb» пошли на сотрудничество с нами. Купили у нас эти двигатели.

Другие фирмы обходились с помощью традиционных химических двигателей, в которых используются ракетное топливо и окислитель. Но это крайне не выгодно, неудобно. Решение сильно неоптимальное. Это сразу видно, если даже посмотреть на внешний вид советских, российских навигационных и связных спутников, в сравнении с иностранными аналогами. Разница сразу видна. Нашим зарубежным коллегам приходилось для решения тех же задач очень много химического топлива загружать. Там сразу было видно, что баки у них, по сравнению с баками на наших аппаратах, просто гигантские. А любой лишний килограмм груза удорожает запуск.

Поэтому британская фирма «OneWeb» в этом конкурсе выбрала нашу компанию. У других такого опыта все-таки нет.

Но мы вышли из проекта, хлопнули дверью. Скорее всего, понесли какие-то потери. На мой взгляд, не лучшее решение, по крайней мере, не оптимальное. Хотя бы потому, что сейчас всегда можно найти другого партнера на рынке пусковых услуг. И, конечно, «OneWeb» немедленно нашла исполнителя — остающиеся аппараты были запущены индийцами. Кто не хочет заработать, все хотят.

Мы что-то потеряли, а компания «OneWeb» ничего не потеряла. Здесь возникает вопрос: где «OneWeb» взяла двигатели коррекции для своих спутников вместо российских? Где-то взяли. И я подозреваю, приобрела через посредников. Хотя возможно, они купили движки ранее, с запасом.

Ситуация выглядит примерно как в анекдоте: выколю себе глаз назло теще, пусть у нее зять будет косой. Изначально, насколько знаю, «OneWeb» предлагала нам быть не только участником запуска, но и эксплуатантом спутниковой системы связи. Но не сложилось…

Непотопляемые аппараты Маска

— Если вернуться к системе «Старлинк» Илона Маска, какие у нее еще особенности?

— Спутники у него, конечно, поменьше, чем у других низкоорбитальных систем. Поэтому есть необходимость в наземной простейшей аппаратуре. Сам Маск говорил публично, что для военных целей ничего не будет применяться. Это, конечно, неправда. «Старлинк» используется украинским военными. В их распоряжении более 20 тысяч терминалов, и их число, вероятно, будет еще увеличено.

Какие-то ограничения есть. Для управления беспилотниками какая-то блокировка утверждается, что установлена. Так это или нет — требует проверки. Скорее, задумано Маском это было так, но в какой мере удалось это реализовать — сразу не скажешь.

«Старлинк» для наших участников СВО — это проблема. Хоть Маск, по-видимому, не хочет портить отношения, с Россией, но основания для того, чтобы его обвинить, как сторону, которая участвует в конфликте, конечно, есть. Это несомненно.

— Наш ГЛОНАСС, как известно, имеет в трех орбитальных плоскостях по восемь аппаратов. А у «Старлинк» тоже орбитальные плоскости? Сколько их?

— Их тьма. Представьте: надо распределить на низкой околоземной орбите не 24 аппарата, как у ГЛОНАСС, а более 3000. Это десятки плоскостей, в которых размещены сотни аппаратов. Если посмотреть на схему этих плоскостей, то это просто сеть.

Маск вышел на новое продвижение в ракетно-космической технике. В некоторых вопросах он, конечно, всех опередил. Его аппараты также оснащены электрореактивными двигателями, работающими на криптоне. Они позволяют совершать все нужные маневры.

Есть же еще проблема выведения из эксплуатации отслуживших срок спутников. Им нужен «прощальный» импульс в сторону Земли, чтобы они сгорели в плотных слоях атмосферы. Это можно сделать, конечно, только если у вас есть двигатель на аппарате, чтобы удаление было управляемым а не хаотичным.

Спутники «Старлинк» летают все-таки на довольно низких орбитах. Если оставить в покое такие аппараты, то они под действием верхних слоев атмосферы, снижаются и, в конце концов, входят в плотные слои атмосферы и сгорают.

— В обеспечении связью абонентов над территорией Украины задействована вся группировка «Старлинк» или только часть? Все аппараты последовательно, сменяя друг друга, пролетают над Украиной и ретранслируют сигнал?

— Все, конечно. Это одна сеть. Управляется, как единое целое. Оператор видит, что какие-то аппараты приходят в этот район, какие-то уходят и не имеют возможности обеспечивать абонентов услугами связи. Это же спутники на низкой орбите — появились над горизонтом и убежали. Над горизонтом аппарат находится меньше десяти минут, потом его меняют другие аппараты. Примерно как МКС, на такой же высоте.

— Те, кто говорят: давайте сбивать спутники «Старлинк», наверное, не понимают, что мы замучимся сбивать сотни аппаратов? Нам просто не хватит ракет.

— Конечно. И ракеты будут стоить гораздо дороже этих спутников. Чем замечателен Маск? Тем, что он построил систему относительно дешево. Первоначальные вложения, конечно, были гигантские. Но они сейчас очень легко окупаются, дают колоссальную прибыль. Пользователей — пропасть. Эта его затея очень прибыльная, по-видимому.

Есть цифры — сколько стоит единица оборудования, терминал. Ну, просто ничего. Их много. Все получают эти услуги, заплатив одноразово и потом еще абонентскую плату. Только на Украине десятки тысяч терминалов. Но это капля в море. Ведь есть Европа, Азия, Африка, Латинская Америка.

— А использовать орбитальные истребители спутников тоже в данном случае не рационально?

— Чтобы такой спутник-инспектор мог хотя бы несколько аппаратов достать и вывести из строя, ему придется много маневрировать, то есть надо будет иметь большой запас топлива. Тот, кого вы сбиваете, стоит намного дешевле, чем тот, кто сбивает. Вы очень быстро разоритесь, если перейти на финансовую сторону вопроса.

То есть задачу не решите. Это так же, как с дронами. Не будете же вы стрелять по килограммовому дрону ракетой С-400. Здесь картина похожая.

— Ну, а экзотическая версия по поводу ядерного взрыва на орбите?

— Она не такая уж экзотическая. В открытых источниках, на конференциях такие вещи обсуждались. Приходили к выводу, что, да, одним из факторов ядерного взрыва — электромагнитным излучением — можно воздействовать на бортовую электронику космических аппаратов.

Но тут какая штука. Ведь это устройство, которое воздействует, оно же не разбирается, на кого оно воздействует.

При мощном электромагнитном излучении из строя будет выведено не только то, что хотелось бы вывести, но и свои собственные аппараты, аппараты дружественных стран, например, Китая или Индии.

Как такую задачу решить — я не знаю. И не знаю, кто какое решение может предложить. Если эти решения существуют, то это сильно не простые решения. Мне кажется, что это не то направление, которое позволит решать задачи борьбы со спутниками противника. Может, кто-то придумает неядерный источник электромагнитного излучения, некий мощный электромагнитный импульс. Но он же на всех подействует. Вот в чем проблема

— Получается, тупик. Мы ничего не можем сделать с вредными космическими аппаратами?

— Нет, но локальные помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы создать вполне по силам. В каком-то месте вы можете закрыть небо, установить зонтик мощными средствами РЭБ. Это только локально. И то трудно.

С помощью тех же космических аппаратов, может, и можно это сделать. Пока я не слышал о таких разработках в открытом доступе. Никаких признаков того, что кому-то удалось эту идею материализовать, не было. Мне кажется это действительно тупик. Единственно, что доступно — это локальное воздействие.

Сергей Вальченко

Оригинал материала: “Московский комсомолец”