Министры и депутаты поучаствуют в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели

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16.05.2023, 11:33, Разное
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В России планируют провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели.

Первыми в эксперименте смогут поучаствовать министры, их заместители, а также депутаты Государственной думы и сенаторы. Они должны будут лично оценить эффективность такого формата работы.

По предварительным данным, эксперимент продлится не менее шести лет. В течение этого времени экспертам поручено фиксировать различные показатели чиновников и парламентариев – от связанных со здоровьем до выполнения KPI. Так, будут выделены дополнительные средства на привлечение к проекту медицинских специалистов из научно-исследовательских институтов и лучших московских клиник – ревматологов, офтальмологов, флебологов, психотерапевтов, гомеопатов, аптекарей и банщиков-цирюльников.

– На эти цели предлагается направить 5 миллиардов рублей бюджетных ассигнований. Ещё 4 миллиарда рублей предлагается направить на поддержку специализированных заведений (санатории, курортные пансионаты, спа и т.д.) для проведения дополнительных исследований в рамках эксперимента, – отмечается в законопроекте.

Эффективность труда планируется проверять по количеству принятых законов за отчетный период. Так, показатель утверждения пенитенциарных актов планируется повысить на 50%, законов, связанных с защитой традиционных и сопутствующих ценностей – на 45%, законов, направленных на защиту уязвимых слоёв населения – полицейских, военных и глав субъектов Южного Федерального округа – на 35%.

– У депутатов действительно будет меньше абсолютного времени на принятие законов, а у чиновников – на их имплементацию. Но, согласно социологическим исследованиям, рост количества свободного времени влияет на продуктивность в рабочее время, – сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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