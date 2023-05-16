Риск инсульта при работе на даче объяснил невролог Забиров

В интервью невролог Сергей Забиров рассказал, что в РФ дачный сезон обычно сопровождается случаями, когда гражданам требуется медицинская помощь или они госпитализируются. Этот период времени связан с повышением риска инсульта.

Специалист сказал: “Сочетание жаркой погоды и физической работы повышает риск инсульта”. Сергей Забиров заявил, что пожилые люди подвергаются повышенному риску теплового удара, если во время работы на стройке у них много интенсивной физической нагрузки. Им также следует избегать склоненной позы и резких подъемов. Пожилые люди более подвержены таким хроническим заболеваниям, как гипертония, аритмия и атеросклероз сосудов.

Для профилактики инсульта врач подчеркнул, что важно соблюдать здоровый баланс между отдыхом и работой, отказаться от курения и пить много воды.

Инсульт характеризуется: внезапной слабостью, асимметрией лица, нарушением речи, невозможностью поднять обе руки одновременно, дезориентацией, потерей чувствительности в конечностях, головокружением.