 

Куценко раскрыл тонкости съемок интимных сцен

16.05.2023, 9:40, Разное
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Гоша Куценко уже давно считается одним из самых узнаваемых и востребованных актеров российского кино. Несмотря на популярность, артист остается довольно скрытным человеком и не любит говорить о личном. Зато о своей работе звезда фильма “Любовь-морковь” рассказывает с большим удовольствием.

Гоша Куценко уже не один десяток лет активно снимается и радует поклонников новыми работами. Неудивительно, что за такой долгий срок у него накопился огромный багаж профессиональных фишек и секретов. В том числе, когда дело касается съемок в пикантных сценах.

В эфире программы “Дерзкая готовка с Ляйсан” артист рассказал о своем отношении к постельным сценам в кино, пишет телеканал 360. Актер признался, что готов на многое ради реалистичного кадра и ждет того же от своих партнерш. Однако далеко не все актрисы поддерживают его настрой.

По словам Куценко, чтобы эротические сцены получились убедительными для зрителя, он предпочитает не использовать накладки. “Если играешь любовную сцену — ты должен быть готов пойти на все”, – заявил артист. Кроме того, звезда сериала “Ольга” выступает против того, чтобы имитировать поцелуй в кадре. По словам актера, этой хитростью грешат некоторые актрисы, в том числе Мария Порошина.

“Поцелуй, который имитируют, всегда видно. Целуешься с актрисой, предлагаешь ей свой язык — а она его отталкивает. Меня это бесит”, – высказался Гоша Куценко.


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