 

Дмитрий Медведев пригрозил восстановить Берлинскую стену

16.05.2023, 9:33, Разное
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что российской стороне надо рассмотреть вопрос о восстановлении Берлинской стены и повторном разделении Германии на два государства.

Война в УкраинеИсправлять ошибки 1989 года, по его словам, должны именно те, кто их допустил – в этом заключается «кармический долг» России перед миром. По мнению бывшего президента, снос Берлинской стены был стратегической ошибкой – он «проделал в мироустройстве зияющую брешь, через которую в человеческий мир немедленно полезли демоны».

– Берлинская стена разделяла не просто две части города. Она разделяла праведное и грешное, человеческое и западное, настоящее и фальшивое. Начав её разрушать, земные слуги Ада пригласили в наш мир существ настолько хтонических, настолько безобразных в самом своём естестве, что нет у них даже облика – сама материя противится принимать их подлинные формы, – написал он в Telegram-канале.

Медведев добавил, что «нет иных героев, которые могли бы спасти трещащие по швам столпы мироздания, кроме тех, кто обнажил меч во имя нашей славы». Именно они, подчеркнул он, уже ведут борьбу с возомнившими себя богами западными элитами, «жрецами декаданса и адептами саморазрушения», а также со зловещей корпорацией UAC; и именно они заставят трепетать Рим и Берлин, Нью-Йорк и Вашингтон, Фобос и Деймос.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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