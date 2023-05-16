“Коммерсант”: Экспорт зерна идет по плану

Согласно недавнему докладу Министерства сельского хозяйства США, несмотря на то, что Российская Федерация не выполнила ряд своих обязательств по зерновому соглашению, она по-прежнему экспортирует зерно рекордными темпами. Это, как сообщал ранее “Коммерсантъ”, является одним из основных обстоятельств, обсуждаемых в связи с продлением Черноморской зерновой инициативы.

Аналитики отмечают, основываясь на данных портов и открытой статистике стран-импортеров российской сельхозпродукции, что в этом году РФ экспортировала больше зерна в Египет, Турцию Саудовскую Аравию, Иран Казахстан и Нигерию. Количество пшеницы, экспортированной в Казахстан в сельскохозяйственные годы 2022 и 2023, было почти равно объему предыдущего года. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), позиции РФ на мировом рынке в прошлом году улучшились отчасти благодаря низким ценам на внутреннем рынке, что стало результатом затоваривания. Это произошло на фоне роста мировых цен на продовольствие после военной интервенции РФ в Украину.

По оценкам USDA, в этом году Российская Федерация экспортирует рекордные объемы некоторых видов зерна из-за сохраняющегося спроса на импорт и конкурентных цен. По оценкам USDA, экспорт пшеницы составит 45 миллионов тонн, что на 36% больше, чем в предыдущем году. Оценки Минсельхоза США более оптимистичны, чем российские, несмотря на то, что он не включает в свои расчеты Крым и другие аннексированные территории. По оценкам “Совэкон”, РФ экспортирует 44,5 млн. тонн зерна .

Согласно прогнозам, экспорт масличных культур, включая подсолнечник, также увеличится. В прошлом сезоне РФ лидировала по этому показателю среди ближайших конкурентов – Украины. Украина снизила производство и экспорт из-за военных действий. В 2022/23 году ожидается увеличение разрыва.

USDA отмечает, что российский экспорт, который в настоящее время сильно ограничен государственным регулированием, таким как экспортные пошлины и квоты, был бы еще более оптимистичным, если бы не эти ограничения. USDA напоминает, что российский экспорт сильно ограничен внутренним государственным регулированием – экспортными квотами и пошлинами, без которых прогноз был бы еще выше.