 

Мнение: Пожарная тревога

15.05.2023, 4:14, Разное
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Пожар начался около полудня. Во всяком случае, включилась сигнализация. А потом и система пожаротушения.

Жильцы дома на пожарную тревогу отреагировали довольно вяло. Но улицу вышло человек 7-10. Со всего 14-этажного, трехподъездного дома.

Минут через 20-25 кто-то догадался позвонить в пожарную. Пожарные приехали быстро. Прошли по всем этажам, но очага возгорания не обнаружили. Уехали.

Когда уезжали, подумал, что я, как простой блогер, не наснимал ни видео, ни фоток.  Вобщем, включил камеру телефона и что-то успел снять. Смотреть со звуком.

Пожарные уехали, а сигнализация продолжала надрываться.

Еще минут через 30-35 приехали специально обученные люди и отключили сигнализацию.

Теперь даже если в доме начнется пожар, сигнализация уже не сработает?

Источник: Ирек Муртазин


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