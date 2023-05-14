Мнение: Ельцин, Михалков и Ельцин-центр

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в очередной раз потребовал закрыть Ельцин центр. Мол, первое, что предстает перед глазами посетителей музея, — «ужасающий мультфильм об истории нашей страны, где все грязь, предательство, рабство, ужас, а единственный человек, который пришел и все это поменял».

«Не заставляйте меня, как посетителя этого музея, поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо" и только святые девяностые сделали меня таким счастливым», — заявил Михалков, который ни разу не был в Ельцин-центре. Но в 1996 году был доверенным лицом Бориса Ельцина на президентских выборах.

И справедливости ради надо сказать, что Михалков никогда не испытывал дефицита счастья. Ни при Путине, ни при Ельцине, ни при Горбачеве, ни при Брежневе…

Михалков не первый раз наезжает на Ельцин-центр. Уже через год после открытия центра, еще в 2016 году в ходе парламентских слушаний, посвященных реализации стратегии государственной культурной политики до 2030 года Михалков заявил: «В Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей».

В общем, Михалков стабилен в критике Ельцин-центра. Почему маститому режиссеру так ненавистен этот центр? Потому что наезжать на Ельцин-центр безопасно?

Фотография отсюда

—