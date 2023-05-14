 

Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом “Трио в перьях” во время беременности

14.05.2023, 20:10, Новости дня
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Недавно в концертном зале Барвиха Luxury Village прошла премьера второй части мультфильма “Трио в перьях”. Главные роли в нем озвучили Алексей Воробьев, Полина Гагарина и Филипп Киркоров. Мероприятие не обошли стороной звезды отечественного шоу-бизнеса.

Певица Полина Гагарина, которая озвучила одну из главных героинь мультфильма Ольгу, появилась перед публикой в клетчатом мини-платье с корсетным лифом и коричневых босоножках на каблуке. Певица рассказала, что во время озвучивания первой части находилась на девятом месяце беременности.

По этой причине работа над проектом давалась ей с большим трудом. “Было очень тяжело по дыханию, у меня сильно понизился голос, в этой связи сам собой родился персонаж Ольги с ее характерной хрипотцой”, — рассказала Гагарина.

Стоит отметить, что вторая часть мультфильма продолжит историю воробья Ричарда, наслаждающегося зимовкой в Северной Африке. На этот раз ему не разрешат возглавить перелет аистов домой. Не согласившись с таким решением, он отречется от стаи и отправится в одиночное путешествие, наполненное приключениями и опасностями. На большие экраны картина выйдет 18 мая.


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