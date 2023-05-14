 

Петербуржцы всё активнее пользуются услугой «Собутыльник на час»

14.05.2023, 16:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Петербургское управление ФНС отметило резкий рост уплаты налогов агентствами по оказанию новой социальной услуги – потребления алкоголя в сопровождении физического лица или группы лиц.

Предприниматели стали массово регистрироваться в качестве плательщиков налогов, ведущих такую деятельность, в марте прошлого года, когда множество россиян оказались без работы.

– Это своего рода социальная терапия. В Санкт-Петербурге проживает много одиноких лиц, так называемых бывших интеллигентных людей, которые стесняются пить в одиночку, а мы помогаем найти им собутыльника, – рассказала владелица одного из агентств социальной коммуникации Маргарита. – Можно заказать собутыльника на час, на день, на праздник, для постоянных клиентов действуют дисконтные карты.

Агентства Северной столицы создают свои портфолио среди лиц, желающих стать почасовыми собутыльниками. Кандидатам разрешается состоять в нескольких агентствах сразу, ведь оплата их услуг производится на гонорарной основе.

– Приходят на работу люди разного возраста и социального статуса. Это позволяет расширить спектр услуг – можно выпивать с человеком рабочей профессии, студентом, отставным военным – часто заказывают прапорщиков, доктором наук и даже священнослужителем. Естественно, дешевле всего распивать спиртное с пенсионерами и студентами, – уточнила Маргарита.

Расходы на выпивку и закуску несут заказчики услуг, агентство отвечает исключительно за своевременное прибытие собутыльника по адресу и его физические возможности, позволяющие потреблять алкоголь в больших количествах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02.23 / Реклама финок НКВД и кизлярских ножей в Telegram-каналах была оплачена Соросом

29.01.22 / Уфолог заметил на Марсе 100% доказательства существования инопланетян

20.02.23 / Глава немецкого сетевого агентства – следующей зимой в Германии возможен дефицит газа

24.10.22 / Скандалы: Друзья Шварценеггера

28.12.22 / Скандалы: Передовики уже не те

25.02.22 / Брови нужно зачесывать наверх, а губы красить с середины: какими приемами пользуются голливудские визажисты

24.03.22 / Ferrari показала официальное изображение своего первого кроссовера Purosangue

30.05.22 / Мнение: Курская битва. “Интересно про войну”

18.12.22 / “Давно каждый своей жизнью живет” – поставлена жирная точка в разводе Агутина и Варум

19.03.22 / Минздрав: использование VPN приводит к импотенции и облысению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика