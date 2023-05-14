Петербуржцы всё активнее пользуются услугой «Собутыльник на час»

Петербургское управление ФНС отметило резкий рост уплаты налогов агентствами по оказанию новой социальной услуги – потребления алкоголя в сопровождении физического лица или группы лиц.

Предприниматели стали массово регистрироваться в качестве плательщиков налогов, ведущих такую деятельность, в марте прошлого года, когда множество россиян оказались без работы.

– Это своего рода социальная терапия. В Санкт-Петербурге проживает много одиноких лиц, так называемых бывших интеллигентных людей, которые стесняются пить в одиночку, а мы помогаем найти им собутыльника, – рассказала владелица одного из агентств социальной коммуникации Маргарита. – Можно заказать собутыльника на час, на день, на праздник, для постоянных клиентов действуют дисконтные карты.

Агентства Северной столицы создают свои портфолио среди лиц, желающих стать почасовыми собутыльниками. Кандидатам разрешается состоять в нескольких агентствах сразу, ведь оплата их услуг производится на гонорарной основе.

– Приходят на работу люди разного возраста и социального статуса. Это позволяет расширить спектр услуг – можно выпивать с человеком рабочей профессии, студентом, отставным военным – часто заказывают прапорщиков, доктором наук и даже священнослужителем. Естественно, дешевле всего распивать спиртное с пенсионерами и студентами, – уточнила Маргарита.

Расходы на выпивку и закуску несут заказчики услуг, агентство отвечает исключительно за своевременное прибытие собутыльника по адресу и его физические возможности, позволяющие потреблять алкоголь в больших количествах.

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