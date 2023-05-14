Овны смогут найти свое предназначение: женский гороскоп с 15 по 21 мая 2023

Для представительниц прекрасной половины человечества третья неделя мая приготовила множество приятных событий и сюрпризов. Связано это в первую очередь с тем, что 15 мая Меркурий, наконец, выйдет из ретроградной фазы, а энергетика Венеры усилится в несколько раз. Также не стоит забывать о благоприятном аспекте Плутона и Марса, что состоится в воскресенье. С более подробным женским гороскопом на ближайшую неделю вы можете ознакомиться в нашей статье.

Овен

В период с 15 по 21 мая женщинам-Овнам удастся отыскать свое предназначение. Все, что для этого потребуется – проявить немного веры в себя, а также сохранять позитивный настрой. Стремление к победе даст о себе знать уже в понедельник, однако астрологи рекомендует воздержаться от активных действий до полнолуния, которое состоится вечером 16 мая.

Также девушкам, рожденным под покровительством стихии Огня, следует тщательно взвешивать свои дальнейшие шаги. Импульсивные действия могут спровоцировать ошибки, исправить которые самостоятельно будет очень трудно.

Телец

Одиноким Тельцам на этой неделе посчастливится встретить свою любовь. Главное – не слушайте непрошенных советов, иначе вы рискуете выбрать неправильный путь развития отношений. Чтобы привлечь внимание ухажера, достаточно будет сохранить таинственность – не раскрывайте свою душу на первом же свидании.

Ближе к выходным представительницам земляной стихии следует начать уделять больше времени хобби и увлечениям. Это поможет вам не только весело провести время, но также обрести новый источник дохода и повысить репутацию в обществе. Единственное, что может испортить ваше настроение, – конфликт с родственником.

Близнецы

С самого утра понедельника женщина, рожденная под знаком Близнецов, должна начать воплощать в жизнь новые проекты. Энергетика будет этому благоприятствовать, а негативные установки, что мешали вашему успеху, утратят свою силу.

Также астрологи советуют Близнецам уделять больше времени саморазвитию. Новые знания окажутся незаменимыми в первую очередь для тех, кто давно мечтает сменить место работы. Кстати, третья неделя мая идеально подходит для адаптации к новым условиям труда.

Рак

Представителям водной стихии успех также практически гарантирован – просто следуйте ранее поставленным целям, и тогда ваша жизнь обязательно изменится к лучшему. В случае сомнений обязательно обратитесь за помощью к мудрому наставнику – его совет окажется незаменимым.

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В конце недели девушку-Рака ожидают новые перспективы, воспользовавшись которыми, ее жизнь больше не будет прежней. Кроме того, удача будет благоволить вам в любых жизненных сферах, так что не стоит упускать возможности наладить личные отношения или провести работу над ошибками.

Лев

Львицам рекомендуется направить свою энергетику в деловую сферу. Смело продвигайте бизнес-идеи или начинайте стартапы – любые ваши планы рано или поздно будут реализованы, а прибыль от новых проектов окажется намного больше, чем вы рассчитываете.

Также звезды рекомендуют представительницам огненной стихии заняться сменой обстановки в доме. Устройте генеральную оборку, сделайте перестановку или начните косметический ремонт. Изменения принесут с собой заряд положительной энергии, которую можно будет направить в любое русло.

Дева

Девам следует помнить, что их привычка жаловаться на жизнь может отпугнуть удачу. Если вы сможете взять свои эмоции под контроль, то больше ничто не помешает вашим планам достигнуть конечной цели. Включайте свою активность на максимум и смело идите вперед к мечте – до нее осталось рукой подать.

Представительницам стихии Земли не стоит бояться взять на себя ответственность за свои поступки. Подобный подход позволит событиям начать складываться наиболее благоприятным образом, а судьба оградит вас от невзгод. В конце недели рассмотреть возможность заняться самосовершенствованием.

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Весы

Нерешительность и чрезмерная осторожность могут затормозить прогресс Весов на этой неделе. Поэтому женщинам, рожденным под покровительством стихии Воздуха, следует проявить активность и смелость. На первое место поставьте интересы близких, и тогда ваша репутация в глазах окружающих заметно возрастет.

Также Весы обретут неслыханную доселе популярность в глазах представителей противоположного пола. Вероятность найти свою любовь в период с 15 по 21 мая крайне высока. Главное – не начинайте строить отношения сразу с несколькими партнерами, иначе в обществе о вас пойдут неприятные слухи.

Скорпион

Скорпионам в ближайшие дни удастся разжечь огонь страсти в глазах любимого человека. Это окажется особенно полезным для тех людей, что давно пребывали в ссоре со второй половинкой. Отныне любые недопонимания развеются, а ваши отношения укрепятся.

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Профессиональная сфера деятельности подарит Скорпиону новые возможности, благодаря чему уровень материального благосостояния заметно возрастет. Главное – не позволяйте успеху затмить ваш разум. Если вы начнете смотреть на окружающих свысока, то неизбежно испортите ваши взаимоотношения.

Стрелец

Наконец, девушкам-Стрельцам удастся побороть апатию и вернуть энергию. Поскольку неделя окажется благоприятной на положительные перемены, представительницам огненной стихии достаточно будет лишь проявить активность, чтобы изменить свою жизнь.

Сильная Венера также поможет девушке стать лучшей версией себя. Энергию, что будет вас переполнять, рекомендуется направить на саморазвитие. Также позаботьтесь о том, чтобы ваш источник положительных эмоций не иссяк. К примеру, если любимый человек всегда дарит вам мотивацию для движения вперед, то устройте ему приятный сюрприз.

Козерог

Женщин-Козерогов в ближайшие 7 дней будут одолевать навязчивые мысли найти новую жизненную цель. Однако астрологи предостерегают представителей земляной стихии от опрометчивых действий, призывая сперва тщательно обдумывать свои дальнейшие шаги, а не идти вперед сломя голову.

Вместо того, чтобы отважиться на неоправданные риски, Козерогу рекомендуется оставаться в собственной зоне комфорта. Время перемен для вас пока еще не наступило, однако вы можете сконцентрироваться на совершенствовании навыков, чтобы к ним подготовиться.

Водолей

Выход Меркурия из ретроградной фазы окажется гарантом того, что дела у Водолея будут складываться как надо. Большинство событий приобретут позитивный окрас, а активность, проявленная представительницами прекрасного пола, принесет свои плоды уже к выходным.

Настоятельно не рекомендуется пренебрегать шансами, которые дарует судьба. В конечном итоге Водолей поймет, что каждое его действие – это часть мозаики под названием «счастливое будущее». Звезды лишь помогают вам выбрать правильный путь, но лишь ваши собственные поступки влияют на дальнейшие события.

Рыбы

Для женщин-Рыб новая неделя окажется благоприятным периодом, чтобы сфокусироваться на наиболее важных сферах жизни. Вероятно, в это время вам придется часто общаться с новыми людьми, поэтому заранее приготовьтесь к тому, что придется произвести на окружающих хорошее впечатление.

Некоторым Рыбам посчастливится раскрыть в себе новые таланты, занимаясь интересной деятельностью. Другим – придется отстаивать свои интересы, попутно заводя новых друзей и единомышленников. В общем, перемены будут, но не глобального характера.