Билан и Лазарев появились на совместном фото после слухов о разладе из-за шоу “Маска”

Финальный тур четвертого сезона музыкального проекта НТВ «Маска» оказался не только захватывающим шоу, но и местом разгоревшейся вражды между участниками. После объявления результатов финала, где победителями были названы Мамонтенок и Скорпион, один из финалистов Дима Билан высказал свое недовольство судейством.

Певец заявил, что ему было трудно выкладываться на все сто, особенно когда жюри не придерживается четких правил. Он также отметил, что его голос не подвергался обработке и поэтому он дал слабину в середине шоу, когда жюри услышало знакомые нотки. Кроме того, Билан опроверг информацию о контрактных обязательствах с продюсером Мамонтенка и призвал всех не сталкивать артистов лбами.

Эти заявления вызвали недовольство у Филиппа Киркорова, который является председателем жюри. Он объяснил свой выбор тем, что ему было трудно выбрать сильнейшего. Однако, по реакции Билана, было видно, что он не согласен с таким решением. Это привело к тому, что в конце съемок Филипп подошел к Лазареву и заявил, что он и победитель гульнут вечерком на дне рождения Киркорова.

Некоторые поклонники Димы Билана выразили свою поддержку ему и призвали жюри быть более объективными. Однако, несмотря на все разногласия, Билан опубликовал в своем микроблоге совместные фото с Сергеем Лазаревым и заявил, что нет конфликта и они продолжат работать вместе.

Зрители были шокированы поведением артистов и выразили свое недовольство в социальных сетях. Некоторые поклонники Димы Билана выразили свою поддержку ему и призвали жюри быть более объективными.