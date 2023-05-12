Реверсивный уход за кожей: преимущества использования средств в обратном порядке

Каждая женщина знает, что есть определенная схема ухода за кожей. Но сравнительно недавно в мире косметологии появился новый тренд, который стал настоящей революцией. Речь идет о реверсивном уходе, который подразумевает нанесение ухаживающих средств на кожу в обратном порядке.

Что такое реверсивный уход

Реверсивный (или обратный) уход подразумевает изменение порядка, в котором вы обычно наносите средства для ухода за кожей. Эта методика предполагает отступление от классической теории, которая предлагает начинать с самых жидких средств и заканчивать самыми густыми.

Например, в классическом варианте вы начинаете нанесение ухаживающих средств с тоника. Но когда речь заходит о реверсивном уходе, сначала используется креп, поверх которого распыляется тоник.

Преимущества такого ухода

Реверсивный уход за кожей в первую очередь хорош для сухой и поврежденной кожи, так как способствует ускорению заживления тканей. Такой вариант ухода особенно применим в холодное время года, когда кожа сильно страдает из-за мороза и порывистого ветра.

Кроме того, обратный уход рекомендуется тогда, когда нужно получить немедленный визуальный эффект. При реверсивной последовательности нанесения средств питательные средства из крема усваиваются лучше, поэтому кожа моментально начинает выглядеть более свежей.

Неизменный пункт

Независимо от того, какой тип ухода вы используете (классический или реверсивный), всегда нужно начинать с качественного очищения. Используйте мягкую пенку без агрессивных ПАВов, чтобы удалить поверхностные загрязнения. Раз в неделю обязательно пользуйтесь пилингом, который поможет избавиться от ороговевших частиц кожи.

Если пренебречь этим этапом, пыль, грязь и частицы ухаживающих средств будут оставаться на коже. Постепенно они будут забивать поры, что может привести к высыпаниям и прочим неприятным проблемам.

Увлажните кожу кремом

Первое, что нужно сделать после того, как вы тщательно умылись, – нанести на лицо увлажняющий крем. Текстура и состав крема должны соответствовать вашему типу кожи. Не наносите слишком толстый слой. В то же время не следует слишком экономить, чтобы не осталось неприятного ощущения “недоувложненности” и стянутости.

В летнее время обязательно используйте крем с солнцезащитным фильтром, который препятствует испарению влаги из клеток кожи. Также можно наносить солнцезащиту поверх крема. Это особенно актуально, если вы предпочитаете легкие кремы с невесомой текстурой.

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Нанесите тоник для лица

Как только крем впитается, переходите к тонику. Когда вы используете тоник на начальном этапе, он способствует дополнительному очищению. Но в случае с реверсивным уходом основной функцией этого средства является усиленное увлажнение.

На рынке представлено огромное количество средств, среди которых можно запутаться. Для реверсивного ухода лучше выбирать тоники, основанные на натуральных ингредиентах. Также следует обратить внимание на натуральные гидролаты.

Покупайте тоник во флаконах с распылителем. После нанесения крема распылите немного тоника на лицо. Затем возьмите ватный диск и аккуратно протрите лицо. В принципе, можно сразу нанести средство на вату и протереть им кожу.

Повторное увлажнение

Финальный этап реверсивного ухода – это повторное нанесение увлажняющего крема. Но уже не на все лицо, а только на самые сухие участки кожи. Это в первую очередь щеки и область вокруг рта. Кроме того, нужно позаботиться о специальном креме для нежной и чувствительной области вокруг глаз.

Аккуратно похлопывайте пальцами по лицу до тех пор, пока крем полностью не впитается. После этого можете переходить к нанесению макияжа. После такого ухода тональное средство ляжет более ровно.

Дополнительные рекомендации по уходу за кожей

Чтобы как можно дольше выглядеть молодо и привлекательно, нужно интенсивно ухаживать за собой.

Следуйте такие рекомендациям, которые сделают вашу кожу превосходной:

Питайте кожу изнутри. Обязательно употребляйте много чистой воды, старайтесь есть как можно больше свежих фруктов и овощей. Чаще бывайте на свежем воздухе. Воздушные и солнечные ванны помогут сделать ваше лицо свежее, придадут ему отдохнувший вид. Практикуйте физические нагрузки и самомассаж. Чтобы кожа была упругой и здоровой, нужно обеспечить интенсивное местное кровообращение. Пользуйтесь качественной косметикой. Красота – это не то, на чем можно экономить. Покупайте ухаживающие средства проверенных брендов, следите за безопасностью состава. Хорошо высыпайтесь. Ночью в организме (в частности, в коже) происходят восстановительные процессы. Очень важно спать в промежутке с 22:00 до 04:00. Используйте дополнительные приспособления. Дома можно ухаживать за кожей не хуже, чем у косметолога. Просто приобретите массажеры, скребок гуаша, дарсонваль, силиконовые банки и прочее.

Не пренебрегайте качественным уходом!