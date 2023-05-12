В России спрос на защиту от беспилотников вырос в 2,5 раза

Как пишет РИА Новости, глава компании “Касперский Антидрон” Владимир Туров заявил, что в январе-апреле этого года российский спрос на защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Лаборатория Касперского, по словам эксперта, наблюдает устойчивый рост интереса к защите от беспилотников. Туров заявил, что “мы практически ежедневно получаем запросы о демонстрации нашего решения, его стоимости и способах приобретения”.

“Лаборатория Касперского” запустила программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone в 2019 году. Компания расширила линейку оборудования. В апреле этого года был представлен Kaspersky Antidrone Portable – портативное устройство радиочастотного обнаружения БПЛА.

Ранее Министерство обороны РФ предположило, что для защиты от роя беспилотников может быть использовано “полем осколков”.