Добавляем объем волосам. Какие прически выбрать для средней длины

Тонкие волосы, лишенные объема, — всегда проблема для многих представительниц прекрасного пола. В данном случае настоятельно не рекомендуется делать прически с приглаженными ровными волосами. Иллюзию объема нужно создавать за счет легкого творческого беспорядка на голове. Разбираем самые удачные варианты причесок на средние волосы.

На прямой пробор с волнами

Парикмахер и основатель салонов Spoke & Weal Джон Рейман предлагает отдать предпочтение свободным текстурированным образам с крупными волнами. Тогда прическа будет казаться пышнее.

Как создать подобную укладку? Используйте утюжок или плойку для волос, чтобы создать легкие завитки. При сушке волос можете воспользоваться феном с диффузором.

Как вариант, распределите по волосам немного геля для укладки, затем сожмите прядку в ладони, отпустите. У вас получится легкая волна.

На боковой пробор

Увы, далеко не всем идет пробор посередине. Например, если у вас вытянутое лицо или если есть пухлые щечки, тогда такой вариант точно не подойдет. А вот боковой пробор пригодится, когда нужно смоделировать овал и сделать лицо более овальным.

Если у вас тонкие волосы, то все равно придется делать легкие волны или создавать эффект взъерошенных волос, творческого беспорядка на голове, даже при наличии бокового пробора. Таким образом поступают многие голливудские знаменитости и выглядят при этом весьма гламурно.

Вы можете дополнительно сделать начес у корней и сбрызнуть волосы лаком, чтобы создать прикорневой объем.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Многослойная стрижка

Когда волосы разной длины, тогда прическа кажется гораздо пышнее и создается иллюзия густых волос. Мягкая волна делает волосы еще более объемными. Это идеальный вариант в случае, если у вас редкие и тонкие локоны.

Вы можете дополнительно использовать окрашивание, чтобы еще больше создать 3Д-эффект. Например, контуринг с помощью балаяжа создаст естественные блики на волосах. Стрижка будет казаться пышнее.

Шегги

Это стрижка, которая пришла к нам из восьмидесятых годов. Она создает эффект взлохмаченности и иллюзию густых волос. Отличительная ее особенность — это рваные кончики волос. При этом верхние локоны в затылочной части заметно короче, нежели те, которые находятся внизу. Таким образом получается как будто шапочка из коротких волос сверху.

Шегги прекрасно смотрится как на ровных, так и на вьющихся волосах. Эта стрижка универсальна, поскольку подходит представительницам прекрасного пола любого возраста.