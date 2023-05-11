Лепестки – в подушки, стебли – под матрас: что делать с цветами, которые дают при выходе от блаженной Матроны Московской

Верующие, приходящие в Покровский монастырь, чтобы поклониться блаженной Матронушке, выходят из храма с цветами. Однако далеко не каждый знает, что делать с этим букетом. О посещении Покровского монастыря и о жизни Матроны рассказали священнослужители.

О Матроне Московской

Матрона Московская — одна из самых почитаемых и известных святых в России. Ее мощи уже много лет находятся в Покровском монастыре. Чтобы поклониться святой Матроне, в храм ежегодно приходят сотни верующих. В выходные дни люди стоят в очереди по несколько часов.

Считается, что обращения с молитвой к святой Матроне помогают исцеляться не только православным, но и невоцерковленным людям. Об этом имеются многочисленные письменные свидетельства. Русская православная церковь также признает чудотворную силу Матроны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей речи призвал верующих обращаться к Матроне в своих молитвах и прошениях об исцелении, даровании сил и поисках верного пути.

О жизни Матроны

Матрона Московская (в миру Никонова Матрона Дмитриевна) родилась в одном из сел Тульской губернии (ныне Тульская область). Годом ее рождения принято считать 1881-й, именно эта дата указана в житие святой.

До появления Матроны на свет у ее родителей уже было трое детей. Мать, узнав о четвертой беременности, решила сразу после рождения ребенка отдать его в местный приют, так как финансовое положение семьи было крайне тяжелым, часто в доме совсем не было еды. Однако на позднем сроке беременности женщина увидела во сне, как к ней на руку села птица с человеческим лицом. Глаза пернатой были плотно закрыты. Мать Матроны посчитала это сновидение вещим, поэтому ребенка решили оставить в семье.

Уже при рождении было понятно, что девочка была отмечена Богом, была не такой, как другие дети. Матрона родилась слепой, у нее отсутствовали глазные яблоки. Когда девочке было около 8 лет, она уже имела глубокую веру.

Жизнь Матроны была нелегкой. Ей пришлось пережить немало унижений и горечи.

В детстве ее всегда дразнили и обижали другие дети, однако она никогда не жаловалась на свою судьбу. Пока другие дети ее возраста играли и веселились, Матрона часто бывала в местном храме. Однако и на этом ее страдания не закончились. Помимо врожденной слепоты девушку постигло и еще одно несчастье — в 18 лет у нее отнялись ноги, она на всю жизнь осталась «сидячей».

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Уже в юные годы Матрона могла предсказывать события и лечить многие болезни. Слава о целительнице распространилась далеко за пределы ее города. К Матроне приезжали не только со всей страны, но даже из других государств. Провидица не отказывала никому, она лечила, давала советы о том, как выйти из сложных ситуаций, всегда говорила, что «нужно не роптать на судьбу», а смиренно «принимать все испытания».

Большую часть жизни Матронушка скиталась по знакомым, жила где придется, часто переезжала. Другого выхода у нее не было. Целители и ясновидящие подвергались гонениям властей.

Почему просят помощи у мощей Матроны

Свою смерть Матрона предсказала заранее, но даже в последние дни жизни она не перестала принимать людей, которые шли к ней за советом. Люди спрашивали у целительницы, как же они будут справляться после смерти Матроны. На это матушка ответила: «После моей смерти таких не будет, как я, а вы приходите на могилку, я там всегда буду, я вам также буду помогать и молиться за вас, как при жизни моей».

После смерти Матронушку похоронили на Даниловском кладбище. Это место выбрала сама предсказательница, так оно находилось совсем близко к церкви.

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Позже мощи Матроны Московской были перенесены в Покровский монастырь. Однако могила на Даниловском кладбище все же осталась местом паломничества верующих людей.

Зачем нести в церковь цветы

Выросшая в деревне Матрона на всю жизнь сохранила любовь к природе, и особенно к цветам. Зная это, православные, которые приходят поклониться и помолиться Матроне, несут к ее могиле и к ее мощам букеты цветов.

Священнослужители отмечают, что эти живые цветы не оплата за помощь Матроны. Иными словами, цветы в храм нести совсем не обязательно. Это желание верующих выразить целительнице свою любовь и благодарность.

Какие цветы лучше принести

Несмотря на то что Матрона была слепой от рождения, она не только любила цветы, но и хорошо их различала. Ясновидящая больше всего любила полевые цветы, и особенно ромашки.

Однако покупать именно эти цветы необязательно. Как уже отмечалось, возложение букета — это проявление благодарности и теплых чувств. Такой порыв всегда идет от сердца, а значит, стоит выбрать те цветы, которые лучше всего смогут выразить отношения верующего человека.

В храм можно нести ромашки, тюльпаны, гвоздики, розы, орхидеи или любые другие цветы, которые нравятся посетителю церкви. При этом для Мароны одинаково ценными будут и дорогие букеты, и охапка полевых цветов. Главное, чтобы человек делал это от чистого сердца.

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Сколько цветов должно быть в букете

Для возложения к могиле Матроны нужно выбирать букет с нечетным количеством цветов. По словам самой ясновидящей, для Бога все люди считаются живыми (даже после смерти). Кроме того, Матрона Московская говорила, чтобы после ее похорон к ее могиле приходили, как будто к живой.

Что касается размера букета, возлагаемого к мощам, то он не имеет значения. От чистого сердца можно принести как большой букет, так и один цветок.

Зачем верующим раздают цветы в Покровском монастыре

Каждый человек, который приходит поклониться Матроне, на выходе из храма получает небольшой подарок — это один или несколько цветов с могилы целительницы.

Цветы, которые люди приносят на могилу матушке Матроне, некоторое время лежат около ее мощей. Находясь в церкви, они вбирают в себя силу молитв. Чтобы они и дальше несли пользу, любовь и исцеление, священнослужители раздают их посетителям церкви.

Что делать с цветами из монастыря

Получив цветы с могилы Матроны Московской, многие люди задаются вопросами о том, что с ними делать дальше. Использовать букет можно несколькими способами:

Цветы прикладывают к больному месту. Считается, что это помогает облегчать боль и лечить многие заболевания. Лепестки заваривают в кипятке и пьют этот настой вместо чая. Такой напиток обладает целебными свойствами. Букет высушивают и ставят в доме около образов и икон. В этом случае бутоны выполняют роль оберега. Во время ежедневных молитв букет будет укреплять веру. Во время причастия и других церковных обрядов можно использовать лепестки, принесенные из Покровского монастыря. Стебли и листья часто закапывают в огороде. Это защищает и охраняет дачу, помогает вырастить богатый урожай. Для хорошего сна и крепкого здоровья лепестки советуют класть в подушку. Стебли цветов с этой же целью можно положить под матрас. Отвар из лепестков можно добавлять в воду для принятия ванн. Считается, что такие водные процедуры улучшают сон, укрепляют здоровье и защищают от бед.

Категорически не рекомендуется выбрасывать цветы из храма в мусор. Если человек не собирается использовать освященный букет, лучше отдать его другим людям, объяснив происхождение цветов и варианты их применения. В крайнем случае можно оставить их на земле.

Как заварить лепестки

Чтобы использовать лепестки для заваривания, бутоны сушат и укладывают в тканевый мешочек. Перед применением достают один или несколько лепестков, заливают кипятком, при желании можно добавить черный или зеленый чай.

Перед тем как выпить напиток, нужно прочесть молитву Матроне:

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Лепестки можно заваривать несколько раз, они не потеряют своей целительной силы.