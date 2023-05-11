 

В ЕС пригрозили Сербии

11.05.2023, 14:15, Разное
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Европейский Союз пригрозил прекратить безвизовые поездки в Сербию, если Белград решит упростить процесс выдачи паспортов для иностранцев. Financial Times цитирует заявление Европейской комиссии.

Европейская комиссия предупредила, что безвизовый режим может быть приостановлен Брюсселем, если он посчитает, что “предоставление гражданства для инвесторов представляет собой риск для внутренней безопасности или государственной политики государства-члена (ЕС)”.

Брюссель, согласно комментарию, посоветовал Белграду “фактически отказаться или вообще не принимать режим гражданства для инвесторов”.


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