 

“За мной следили”: как Бузова мешала Тарасову после развода

10.05.2023, 22:00, Новости дня
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Дмитрий Тарасов, всем известный как бывший муж Ольги Бузовой, сразу после развода со звездой телестройки во всеуслышанье объявил о том, что публичная жизнь не для него. Якобы отныне он будет сосредоточен исключительно на семейных отношениях, а не на освещении их подробностей.

Однако время шло, а информации о “кухне” третьего брака Дмитрия Тарасова становилось все больше. Дело дошло даже до того, что он с молодой женой Анастасией Костенко написал книгу “Семейный кодекс Тарасовых”, где они разложили по полочкам все правила, помогающие им ужиться.

Тем не менее голодные до секретов журналисты с радостью готовы пообщаться с Дмитрием Тарасовым, чтобы выудить из бывшего экс-звезды “Дома-2” хоть несколько смачных тайн. Вот и теперь: разговор с корреспондентами одного из онлайн-медиа начался с темы воспитания детей, но завершился все равно на Ольге Бузовой.

Как оказалось, с самого начала их с Ольгой союз имел червоточину: полное отсутствие доверия, вынудившее их даже подписать брачный контракт. Впрочем, по словам Дмитрия, и заканчивался брак очень болезненно.

Из-за слухов о неверности Дмитрия Тарасова за ним организовали самую настоящую слежку. Ну а когда документы о разводе были уже подписаны, Ольга Бузова, утверждает спортсмен, обрекла его с молодой любовницей на всеобщую ненависть. Пользовалась певица тем, что футболист зарекся молчать о причинах их разрыва, поэтому стала плакаться буквально на каждом шагу.

“За мной следили журналисты – наверное, хотели заснять, как я с любовницей из отеля выхожу”, – пожаловался журналистам Дмитрий Тарасов на проблемы из-за Ольги Бузовой.


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