 

Следственный комитет возбудил дело против няни Пушкина по факту спаивания поэта

10.05.2023, 17:13, Разное
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против няни Александра Пушкина – Арины Родионовны.

Изучив творчество писателя и обращения отдельных членов Русского исторического общества, в ведомстве пришли к выводу, что «домработница семьи Пушкиных нарочно потчевала несовершеннолетнего гражданина России спиртными напитками, что могло привести к возникновению у него алкогольной зависимости в будущем и тяги к дуэлям».

– В стихотворении «Зимний вечер», написанном Александром Сергеевичем в 1825 году, поэт предлагает выпить няне спиртные напитки из кружки, проводя исторические аналогии с периодом своей молодости. Из текста следует, что в молодости Пушкин и его няня Арина Родионовна неоднократно нарушали законодательство. Являясь опекуном поэта, именно она должна нести ответственность до достижения им совершеннолетия, – пояснили в пресс-службе СК.

По статье 151 УК РФ няне может грозить до пяти лет с конфискацией имущества. Ожидается, что срок за Арину Родионовну смогут отбыть её потомки. В настоящее время силовики пытаются установить их личность. Конфисковать имущество у правонарушительницы будет затруднительно.

– Арина Родионовна была крепостной, поэтому имущества у неё не было, единственным выходом в таком случае могла бы стать отработка в пользу государства её потомками, но их личности необходимо установить, – подчеркнули в ведомстве.

Силовики также проводят проверку в отношении няни по факту наличия в стихотворении «Зимний вечер» фразы «добрая подружка бедной юности моей», которая может говорить о растлении малолетнего гражданина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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