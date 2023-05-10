 

“Не гармонирует с мужем”: Наташа Королева перестала соответствовать Тарзану

10.05.2023, 17:04, Разное
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Пару-тройку десятилетий назад Наташа Королева славилась своими песнями, которые пели в каждом караоке. Сегодня она появляется в заголовках новостей чаще по причине своих ярких и не всегда соответствующих случаю нарядов.

Произошло это и накануне. В честь дня Победы Наташа Королева посетила вечеринку, появившись в образе, от которого у окружающих начало рябить в глазах. Снимок, вызвавший много критики, опубликовала в социальных сетях одна из подруг певицы.

К слову, Тарзан, который, разумеется, составил компанию своей супруге Наташе Королевой на этом празднике, выглядел весьма стильно. Подметила это стилист Наталья Осиновская.

“Наташа Королева не гармонирует с мужем. Ее наряд, скорее, напоминает народный костюм”, – поделилась мнением специалист.

Таким образом, Наташа Королева перестала соответствовать Тарзану, что может натолкнуть сплетников на мысли о том, что в браке звезд произошел разлад. Ведь многие знают о том, что влюбленные пары чаще всего стараются подобрать себе если не одинаковые, то хотя бы максимально соответствующие наряды.

“Наряд Тарзана вполне актуален, соответствует тематике праздника и современности”, – не преминула возможностью эксперт похвалить мужа Наташи Королевой.


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