Весам подойдет мейн-кун: какая порода кошек лучше всего соответствует знакам зодиака

Определенные черты характера характерны для каждого знака зодиака. Точно такие же типичные характеристики есть и у животных. Именно поэтому для каждого знака зодиака, согласно этим характеристикам, можно подобрать породу кошек. Вот как можно правильно подобрать животное.

Овен

Овны обычно жизнерадостны. Они амбициозные, самоуверенные и настойчивые. Именно такими характеристиками должны обладать люди, которые отважатся подарить дом бенгальской кошке. Рисунок шерсти этой красивой породы напоминает окрас леопарда. Она очень активна, и ей нужно периодически давать возможность выпустить пар.

Телец

Тельцы, как правило, уравновешенные. Они предпочитают проводить свободное время на природе. Тельцы — надежные и верные друзья, которые защищают тех, кто слабее. Прекрасным питомцем для Тельца являются британские короткошерстные кошки. Это покладистые, уравновешенные, спокойные и вдумчивые кошки.

Близнецы

Близнецы, как правило, очень компанейские. Своей энергией они заражают и окружающих. Близнецы очень ценят справедливость и доброту.

Сиамские кошки такие же активные и экстравертные, как и Близнецы. Они энергичные и дружелюбные. Сиамских кошек нельзя содержать поодиночке. Лучше всего держать дома двух кошек.

Рак

Раки считаются особенно эмоциональными. Обладая заботливым и чутким характером, они могут сопереживать другим людям и утешать их.

Бирманские кошки — хорошие партнеры для Раков. Они спокойные, дружелюбные и выносливые. Эти кошки хотели бы, чтобы с ними играли и обнимались.

Лев

Львы поражают окружающих своей непоколебимой уверенностью. Они идут к своей цели настойчиво и энергично. Львы любят брать на себя ответственность за других и с оптимизмом относятся к новым задачам.

Для Льва отлично подходит сибирская кошка. Сибирская кошка дружелюбна и умна по своей природе, любит лазить и играть в игры с хозяином.

Дева

Девы ценят упорядоченную и хорошо структурированную жизнь. Девы любят расширять свои знания и, безусловно, могут иметь склонность к перфекционизму.

Подходящими животными Девы являются персидские кошки. Они нежные и дружелюбные, их голос мягкий и ненавязчивый.

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Весы (главное фото)

Весы очень озабочены гармонией в быту. Они предпочитают избегать споров. Благодаря своему обаятельному характеру им удается быстро улаживать споры.

Мейн-куны такие же дружелюбные и милые, как и Весы. Несмотря на большое тело, мейн-куны нежные, доверчивые и ласковые. Им нужно пространство и кто-то, у кого действительно есть время для них.

Скорпион

Скорпиона часто считают довольно замкнутыми. Если что-то для них особенно важно, они страстно преследуют свою цель. Они яростно отстаивают свое мнение.

Отличным питомцем для Скорпиона являются русские голубые кошки. Они хорошо сближаются с хозяином. Обладая мягким и тихим голосом, русская голубая — ненавязчивая кошка.

Стрелец

Стрельцы являются людьми, оптимизм которых может вдохновлять окружающих. Как только цель достигнута, они немедленно ищут новую. Благодаря своему экстравертному характеру они быстро идут на контакт.

Подходящим животным Стрельца являются норвежские лесные кошки. Как и Стрельцы, они обладают особым темпераментом. Любопытной, игривой и умной кошке необходимо достаточное жизненное пространство.

Козерог

Козерог известен своей выносливостью и стойкостью. Как только он возьмется за что-то, то чрезвычайно усердно работает для достижения своих целей. Что бы ни задумал Козерог, он этого добивается.

Хорошим питомцем для Козерога является египетская мау. Эти кошки обладают ласковым характером. Они склонны быть сдержанными по отношению к незнакомцам. Египетским мау нужно много возможностей для лазанья и проявления активности.

Водолей

Водолеи любят быть независимыми в любых ситуациях. Водолеи очень общительные, поэтому не любят одиночества. Благодаря своему хорошему характеру они быстро заводят друзей.

Водолеям подходит европейская короткошерстная кошка. Благодаря своему дружелюбному и ласковому характеру они остаются верными компаньонами на всю жизнь.

Рыбы

Рыбы считаются миролюбивыми и нежными. Они предпочитают избегать споров. Рыбы общительны и предлагают свою помощь другим. Однако они не назойливы и обладают хорошей интуицией.

Сомалийские кошки такие же веселые и общительные, как Рыбы. Этой красивой породистой кошке нужно пространство, движение и не менее активный собрат, с которым она может прыгать, играть и резвиться.