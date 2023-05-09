Мнение: Зачем нужны старые дома

Петербуржец прислал мне письмо с вопросом, зачем нам нужны дома 19-го века. По мнению читателя, сохранять их бессмысленно, так как это всего лишь кирпичные коробки — иногда ветхие, иногда неудачно расположенные. Помнится, лет 15 назад я и сам задавался таким вопросом. В Петербурге масса нерешённых проблем, но нет, вместо того, чтобы делать горожанам удобно, мы тратим кучу денег и сил на охрану громоздкого старья…

Конечно, с рациональной точки зрения читатель прав. Хоть двадцатый век и начал эпоху деградации архитектуры, подарив нам большое количество уродливых строений, но всё же хороший архитектор вполне способен создать шедевр и в наши дни. Современные строители вполне могут строить дома в стиле прошлых веков: такие дома будут красивы снаружи и удобны внутри, также они будут расположены так, чтобы не мешать транспорту.

Проблема заключается в том, что с рациональной точки зрения нам не нужно вообще ничего. Нам не нужны старые дома, нам не нужна Россия, нам не нужно человечество, и даже мы сами тоже не нужны. С рациональной точки зрения жизнь человека бессмысленна и пуста. Из этого следует вывод, что разумному человеку, трезво осознающему свою животную природу, следует либо предаться чувственным удовольствиям, либо придумать себе какую-нибудь игру. Например, стать активистом и начать яростно бороться за какую-нибудь чушь. А когда игры и удовольствия наскучат, рационально мыслящему человеку надлежит выключить приставку, повернуться спиной к своему отражению в погасшем телевизоре и покинуть этот бренный мир.

Посмотрите ещё раз на рациональный двадцатый век. В соцстранах распоясавшаяся рациональность загнала народы в нищие и жестокие антиутопии. В капстранах, более богатых и гуманных по своей природе, рациональность сначала породила отстранённое равнодушие, а потом привела к власти секту голубцов, идеология которых является квинтэссенцией рациональности. Телесные радости из разряда тех, которые христианство порицает особенно сильно? Да, это рационально. Отказ от родительства? Да, это рационально. Полное безразличие к своему народу и своей стране? Да, это рационально. И, как закономерный итог, рекордно высокий процент рабов повесточки, решивших досрочно закончить свою рациональную жизнь.

Сохранение старых домов иррационально, но ровно так же иррационален, например, и патриотизм. Сегодня мы с вами празднуем 9 мая, День Победы, для нас это святой праздник. Но с точки зрения рационального человека с ценностями современного Запада, мы с вами дураки, так как флаг — всего лишь тряпка на палочке, а родина — это там, где зад в тепле. Отсортировал список стран по уровню зарплат и доступности удовольствий, да и переехал. Какие на новом месте будут национальные праздники, уже наплевать: хоть годовщина победы в войне, хоть день рожденья короля. Повод поехать в центр города, и посмотреть на колоритную процессию, не более того. Общество что-то говорит про традиции, про религию, про памятники? Начинай громко кричать, потом высмеивать, потом снова кричать. Таких как ты — достаточно, чтобы вы могли настоять на своём. Знаменитая квир-коммуна себастьянов в Тбилиси — совершенно естественное следствие рациональности, следствие отказа от «устаревших» традиций. Как верно заметил Достоевский, «если Бога нет, всё позволено». Или, говоря языком современного интернета, «а чо такого?».

Народы или объединяются вокруг иррационального, или гибнут в рациональной агонии потери смысла. Почему так происходит, почему люди и общества действуют именно так, в двух словах не объяснить, это тема для отдельного большого разговора. Однако для сегодняшнего поста не нужно докапываться до корней, изучая силы, которые нами двигают. Достаточно взглянуть на современные США, на два дерущихся друг с другом «чёрных ящика» в виде трампистов и демократов. Трамписты — за великую Америку, за крепкую традиционную семью, за барбекю на лужайке перед собственным домом. Демократы — сами знаете за что, не будем лишний раз упоминать. Что там внутри этих «чёрных ящиков» происходит, каким образом стороны принимают свои наборы убеждений, что именно побуждает одних ходить в церковь, а других целовать ботинок негру — дело десятое. Важно, что мне условные трамписты более симпатичны, даже если они иногда бывают «дубовее» своих креативных оппонентов. Рационален при этом мой выбор или нет, мне всё равно.

Теперь, когда мы всё это проговорили, я готов ответить на вопрос из начала поста. Я знаю, что моя сторона — сторона иррациональных ценителей традиций — нуждается в старых домах. Других доводов не требуется. Одного этого вполне достаточно, чтобы и я тоже хотел старые дома сохранить.