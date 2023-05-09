Мнение: Путин против японского милитаризма

“Помним и чтим подвиг Китая в битве с японским милитаризмом” – вещает по радио Владимир Путин (его речь крутят каждые 15 минут сегодня). Поневоле прислушался – и задумался. А почему? Почему мы чтим подвиг Китая в битве с японским милитаризмом?

Не сказать, что чтить этот подвиг мы начали как-то совсем внезапно – нет. Хотя еще в своей речи на 9 мая 2021 года – 2 года назад – Путин никакой Китай вообще ни словом не помянул – видимо, тогда еще не чтил. А вот год назад – 9 мая 2022 года – уже начал чтить, да. Правда, пока еще как-то в толпе, вместе со всеми, причем почему-то – только китайских солдат и партизан:

“Мы чтим всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов, — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм”.

9 мая 2020 – парада не было из-за типа ковида.

9 мая 2019 – ни слова ни про американских солдат и партизан, ни про китайских, вообще ни про каких.

9 мая 2018 – опять тебе ни США, ни Китая, ни даже “подпольщиков Сопротивления” из героической Франции.

9 мая 2017 – нифига.

А вот 9 мая 2015 – конфуз. Там в речи все того же “друга Влада” – США и Великобритания есть, а о подвиге боровшихся с японским милитаризмом – ноль.

“Благодарны народам Великобритании и Франции, Соединённых Штатов Америки за их вклад в Победу. Благодарны антифашистам разных стран, которые самоотверженно боролись в партизанских отрядах и в подполье. В том числе и в самой Германии.

Помним историческую встречу союзников на Эльбе. То доверие и единство, которые стали нашим общим наследием, примером объединения народов ради мира и стабильности”.

Решил залезть совсем уж к истокам – посмотреть, что вещал свежеизбранный Пути-Пут в 2000 году на параде 9 мая, буквально через 2 дня после своей первой инагурации. Посмотрел: речь, во-первых, была вдвое короче. И главное – там не было вообще ни про каких союзников. И в 2001 не было. С чего ж вдруг лишь на 22 году правления Путин начал так радоваться борьбе Китая с японским милитаризмом?!

Загадка. А вообще – как же тупо выглядят все эти торжества по поводу событий почти столетней давности…