Рупор тоталитарной пропаганды: Впечатления о Параде Победы 2023

По параду.

1. Был первый раз. Впечатления конечно несколько иные, нежели по телевизору. К местным севастопольским парадам – наземным и морским – давно привык и они уже давненько ничем не удивляют. А тут что-то новое, хотя вроде бы и давно знакомое. На московских парадах у нас в семье раньше только дед был. Он 7 ноября 1941 года как раз с Красной площади ушел на фронт защищать Москву.

2. Безопасность очень серьезно обеспечивали – паспорт проверили 4 раза, личные вещи 2 раза. Уже на финише перед трибунами ФСОшник придрался к чуток надорванной странице паспорта, но старший уточнил, что фотографировать и взять на контроль надо, если страница надорвана примерно на половину. На крышах можно было наблюдать снайперов и охотников на дроны. Также мужики с дронобойками отмечались на подходе к площади. Да и в целом, охраны было очень много, начиная с Лубянки по нарастающей к Красной площади. Что-то было специально и демонстративно на виду, что-то упрятано от глаз прохожих. Кстати, к вопросу о пресловутой повязке "Шамана". Ровно с такой же повязкой на площади ходили сотрудники ФСО, которые занимались направлением потока людей и проверкой документов по какой-то своей программе. По всей видимости. и повязка "Шамана" и повязка ФСОшников идут из одного источника специально под парад 2023.

3. Каких-либо следов прилета дрона на куполе Сенатского дворца заметно не было – уже все заменили.

Само собой после этого еще запретили полеты дронов и усилили тактическую ПВО столицы. Насколько эффективно – увидим во время следующих попыток терактов. Наши спецслужбы безусловно готовятся к таким попыткам.

4. Из нареканий, как обычно, два застарелых вопроса – спрятанный за картонками Мавзолей (нелепые исторические прятки продолжаются) и порядок выноса флага РФ и Знамени Победы. В остальном же все на высоком организационном уровне. Впрочем, Ленин на параде присутствовал, штук 12 флагов с Лениным пронесли парадные коробки.

5. На парад приехало 7 лидеров стран СНГ. Тех самых, которых Борис Филатов ака. "вешать мы будем потом" назвал "пидорасами", Впрочем, истерики украинских нацистов были ожидаемы, тем более что вчера по Днепропетровску прилетало и у Филатова горел пердак со вчерашнего дня.

Картины внешнеполитической изоляции РФ не получилось. Да и в целом иностранцев было много из Азии, Африки, Южной Америки. Американцев не приглашали, но, тем не менее в выступлении Путин отметили вклад воинов антигитлеровской коалиции из США и Британии в разгром нацизма.

6.Ключевой посыл Путина – война идет не против Украины, а против нацистской оккупации Украины и мы выступаем в роли освободителей Украины от нацизма. Еще бы переговоры с ним по зерну и аммиаку не вести, вообще замечательно было бы. В остальном же, упор был сделан на необходимости достижения победы в СВО и что именно там решается будущее России, поэтому военные сейчас играют наиважнейшее значение для судеб страны. С этим не поспоришь. Стоит также отметить, что в отличие от иных лет, на этот раз про "жертв ГУЛАГа" и т.п. даже не вспоминали. Такие нынче времена. Наоборот, призрак СМЕРШа бродит по стране.

7. Рулили парадом Шойгу и Салюков. Шойгу традиционно перекрестился перед выездом к парадным коробкам. Сама схема парада была стандартной. Парад проходил по несколько сокращенной схеме без воздушного парада и небольшой механизированной колонной совсем без танков. Танки сейчас нужны на фронте. Так что серьезного ущерба СВО данный парад вряд ли мог нанести в том формате, в котором он проводился. Впрочем, вполне понятно, что стояла задача провести парад без излишнего пафоса и она была успешно решена. Главный парад главного праздника страны это вещь аксиоматичная. "Ярс" вблизи конечно мощная штука. Ну а глядя на 3 финишных "Бумеранга", хотелось бы 300 и на фронте.

8. В параде участвовало 530 участников СВО. Из знакомых лиц видел Абхаза и нескольких чеченских офицеров (фамилий не помню), которых видел с видео с ЛНР. Плюс еще из знакомых лиц видел Админа с Акимом Апачевым. На обратном пути с Красной Площади еще Соловьева встретил. Ну и Конашенкова на площади.

9. Уже после парада рядом с трибуной где сидел, прошел Путин, собрал вокруг себя генералов и офицеров, которые возглавляли парадные коробки и о чем-то там с ними говорил. Потом помахал рукой и пошел к остальным президентам СНГ, которые собиралась возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата. С трибуны вслед кричали "Спасибо вам".

10. В целом, довольно интересные впечатления. Видимо потому что первые. По сути, из серьезного негатива только закрытый картонкой Мавзолей, но эта старая история и при Путине в этом вопросе видимо ничего не изменится.Это еще пару лет назад верно подмечал товарищ Перископ. В остальном же – достаточно яркое мероприятие лежащее в основе одной из немногих реальных идеологических скреп в стране. Ждем еще одного Парада Победы после победы в СВО. Чтобы уже не только прошлые победы вспоминать и можно было увидеть в парадных коробках современных фронтовиков с трофейными нацистскими знаменами.

На заглавной фотке Конашенков. Он уже знает, что будет в дневной сводке.

Еще фото есть в Телеграм https://t.me/boris_rozhin

Чуть позже ужму фото с телефона и сюда подборку сделаю.

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